Chặng đường lâm nạn của tổng giám đốc IMF - Bài 3: Phu xướng phụ tùy

Theo báo New York Times (Mỹ), cô phục vụ phòng khách sạn Sofitel ở New York bị ông Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục tên là Nafissatou Diallo theo đạo Hồi. Cô đến Mỹ năm 1998 cùng chồng. Sau khi li dị, cô sống với con gái 15 tuổi. Luật sư của cô này khẳng định cô không biết người đàn ông tấn công mình là ai. Hiện thời cô Nafissatou Diallo đang được Cảnh sát New York sắp xếp ở một nơi bí mật để tránh báo chí.

Hình ảnh và danh tiếng của bà Anne Sinclair sẽ hỗ trợ nỗ lực chứng minh mình vô tội của ông Dominique Strauss-Kahn và cải thiện hình ảnh của ông với giới truyền thông quốc tế.

Đài truyền hìnhFRANCE 24 (Pháp)bình luận ngày 17-5