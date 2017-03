Chạy trốn trách nhiệm và tự do

Một trong những nguyên nhân của cảm giác bất lực này là ước muốn né tránh hoàn toàn hay một phần nỗi khổ sở của chính sự tự do và do đó họ không thể nhận trách nhiệm, hoàn toàn hay một phần, về chính cuộc sống của họ. Bác sĩ Hilde Bruch hồi tưởng lại một câu chuyện như sau:

“Trong một thời gian dài, tôi thực tập khóa tâm lý trị liệu tại viện tâm thần dành cho bệnh nhân ngoại trú. Tôi thấy mình luôn luôn làm việc nhiều giờ hơn các bạn thực tập sinh khác. Mỗi tuần họ chỉ khám bệnh có một lần, còn tôi thì bao giờ cũng hai hoặc ba lần. Điều đó gây cho tôi nỗi bực bội. Tôi đến gặp bác sĩ giám đốc Mac Badgely và xin miễn nhận phiên phụ trách các bệnh nhân mới trong ít tuần lễ để có thời gian giải quyết các lượt hẹn đang ùn đọng. Mac chăm chú lắng nghe tôi trình bày, sau đó ông thinh lặng một lúc rồi nói bằng giọng đầy thông cảm: “À, tôi hiểu, anh đang khổ sở vì một vấn đề của anh”. Thấy ông hiểu mình, tôi mỉm cười: “Cám ơn bác sĩ. Vậy bác sĩ nghĩ bây giờ nên làm gì đây?”. Mac trả lời: “Này Scott, tôi đã nói với anh rằng anh đangkhổ sở vì một vấn đề của anh”. Tới đây thì tôi muốn nổi cáu, vì tôi không chờ kiểu trả lời ấy. Nhưng khoảng ba tháng sau, tôi dần dần cảm thấy dường như Mac đúng. Nếu tôi không muốn đón nhận những nỗi khổ tâm đó thì tôi đừng chọn lựa làm việc vất vả và cứ thu xếp thời biểu theo cách khác. Tôi hiểu ra rằng: Khi tôi tìm đến hỏi han Mac, tôi đã vô tình muốn gia tăng quyền lực của Mac trên tôi. Tôi đã trao cho Mac quyền hạn của tôi, tự do của tôi”.

Câu chuyện của bác sĩ Hilde Bruch có thể được lĩnh hội sâu sắc hơn nếu ai đã từng đọc tác phẩm nổi tiếng Trốn thoát tự do (Escape from Freedom). Từ góc nhìn phân tâm học xã hội, tác giả Erich Fromm đã “chú tâm vào khía cạnh vốn là điểm cốt yếu của những cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội trong thời đại chúng ta: ý nghĩa của tự do đối với con người hiện đại”. Nỗi cô đơn, sợ hãi, hoang mang khiến con người không thể chịu đựng gánh nặng của sự tự do, họ chạy trốn thông qua các cơ chế đào thoát là cơ chế độc tài,tính chất phá hoạivàsự tuân thủ máy móc.

Trong cơ chế độc tài, con người giao phó sự tự do của mình cho quyền lực chính phủ định đoạt tất cả. Cơ chế đào thoát thứ hai (tính chất phá hoại) nhắm đến việc loại trừ đối tượng. Cơ chế thứ ba (sự tuân thủ máy móc) là giải pháp mà phần lớn các cá nhân bình thường đều tìm thấy trong xã hội hiện đại: “Cá nhân không còn là chính mình nữa; hắn hoàn toàn mô phỏng theo những kiểu mẫu văn hóa mang lại cho hắn”.

Hiện tượng cuồng sát hàng loạt, gần nhất là vụ nã súng vào các em học sinh Trường Newtown nằm trong cơ chế đào thoát thứ hai này. Hung thủ Adam Lanza, cũng như nhiều thủ phạm trẻ tuổi khác, đã rơi vào sự ấu trĩ trong cách hiểu về tự do cá nhân. Tự do không chỉ có nghĩa là “nhận lấy”, đòi hỏi eo sèo, mà còn là biết “cho đi”.

Chạy trốn trách nhiệm đối với xã hội, ơ hay, cũng đâu chỉ giới trẻ mới mắc phải…

CD