Chỉ huy quân sự Taliban bị bắt?

Được cho là nhân vật đứng thứ hai của Taliban phụ trách chung, Mullah Baradar bị bắt trong chiến dịch bố ráp bí mật tại Karachi cách đây vài ngày do lực lượng hỗn hợp của CIA của Hoa Kỳ và Pakistan thực hiện. The New York Times đưa tin.

Pakistan không xác nhận tin này, và một người phát ngôn của Taliban đã bác bỏ việc bắt giữ nhân vật này được thực hiên trong bối cảnh đang có chiến dịch chống lại quân Taliban ở miền nam Afghanistan do Nato dẫn đầu.

Chiến dịch bố ráp do CIA và an ninh Pakistan thực hiện

Các phóng viên nói rằng Mullah Baradar được cho là phụ trách toàn bộ việc lên kế hoạch chiến lược quân sự lâu dài cho Taliban ở miền nam Afghanistan và, nếu được xác nhận, vụ bắt giữ nhân vật sẽ có tác động rất lớn vào khả năng thực hiện các cuộc nổi dậy của Taliban tại Afghanistan.

Giới chức cao cấp của Mỹ cho biết Mullah Baradar đang "cung cấp thông tin tình báo".

"Đây là chiến dịch vây bắt thành công rất lớn," một quan chức nói với ABC News.

The New York Times, trích dẫn nguồn từ chính phủ Mỹ, nói rằng vụ bắt Mullah Baradar là vụ lớn nhất kể từ khi Mỹ tham chiến tại Afghanistan từ năm 2001.

Theo HNM/BBC