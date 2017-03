Chi phí khổng lồ, an ninh bất cập

Thậm chí khủng hoảng nợ căng thẳng, chi tiêu quốc phòng vẫn không bị cắt giảm đáng kể. 10 năm sau vụ nước Mỹ bị tấn công khủng bố (ngày 11-9-2001), nhà phân tích cao cấp Chris Hellman thuộc tổ chức tư vấn Dự án Các ưu tiên quốc gia ở Mỹ đã tính toán như sau:

- 5.900 tỉ USD là ngân sách cơ bản của Lầu Năm Góc từ năm 2000 đến nay (chưa bao gồm chi phí chiến tranh ở Afghanistan và Iraq). Ngân sách này hằng năm tăng từ 302,9 tỉ USD năm 2000 lên 545,1 tỉ USD năm 2011, tương đương 80%.

- 1.360 tỉ USD là tổng chi phí cho chiến tranh ở Afghanistan và Iraq đến hết tháng 9 năm nay. Trong đó, 869 tỉ USD cho Iraq và 487,6 tỉ USD cho Afghanistan.

- 636 tỉ USD là chi phí duy trì Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Như vậy chi phí tăng cường an ninh quốc gia Mỹ kể từ năm 2001 đến nay đã ngót nghét 8.000 tỉ USD. Trên thực tế, chi phí còn cao hơn 8.000 tỉ. Theo nghiên cứu mới đây của Học viện Watson thuộc ĐH Brown, nếu tính gộp luôn các chi phí phụ như tiền cấp dưỡng cho cựu chiến binh, tiền điều trị thương tật trong chiến tranh, tiền lãi các khoản nợ liên quan đến chiến tranh, tổng chi phí quân sự phải lên tới 11.000 tỉ, chiếm phần lớn trong tổng công nợ của Mỹ hiện nay khoảng 14.000 tỉ USD.

Tiền nhiều nhưng không ai biết tiền đi đâu. Quốc hội Mỹ muốn thông qua luật kiểm toán nhằm thanh tra Lầu Năm Góc nhưng nhiều lần bị Lầu Năm Góc phản đối nên dự luật không đi đến đâu. Chuyện hi hữu là đến bây giờ, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không rõ số tiền lớn như thế được chi tiêu cụ thể ra sao. Từ năm 2003, Văn phòng Trách nhiệm chính phủ Mỹ đã đánh giá Bộ An ninh nội địa Mỹ là một trong những cơ quan có nhiều nguy cơ xảy ra gian lận, lãng phí, quản lý kém và cần cải tổ toàn diện.

Chi phí to lớn như thế suốt 10 năm qua có làm Mỹ an toàn hơn không? Báo cáo của Ủy ban Ngày 11-9 (được thành lập sau ngày 11-9-2001 để đề xướng các giải pháp an ninh) ghi nhận: Khả năng ngăn ngừa và ứng phó với tấn công khủng bố của chính phủ Mỹ vẫn còn khoảng trống, khả năng phát hiện chất nổ trên máy bay vẫn không đáng tin cậy, hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp ở đô thị không đầy đủ và còn lâu mới đủ chuẩn.

Báo cáo còn chỉ ra rằng một năm từ ngày Umar Farouk Abdulmutallab âm mưu kích nổ bom giấu dưới quần lót trên máy bay vào lễ Giáng sinh năm 2009, hệ thống kiểm tra ở sân bay vẫn không hề hiệu quả. Bọn khủng bố gây ra vụ khủng bố ngày 11-9-2001 sử dụng chứng minh thư giả để lên máy bay. Trong khi đó, luật mới ban hành về chứng minh thư khó làm giả hơn phải đến năm 2013 mới có hiệu lực.

Rõ ràng hệ thống an ninh của Mỹ vẫn không thực sự hiệu quả hơn dù chi phí đầu tư cho quốc phòng quá khổng lồ. Có lẽ chỉ nhờ may mắn mà nước Mỹ tránh được tai họa khủng bố!

QUANG MINH (Mỹ)