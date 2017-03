Chi tiết số phận các con tin nước ngoài ở Algeria

Một con tin đbị thương khi chạy trốn khỏi In Amenas (Nguồn: AFP)

Một cuộc kiểm đếm sơ bộ cho thấy có 21 con tin bị giết. 2 lao động khác của nhà máy, một người Anh và một người Algeria, đã bị sát hại trên một chiếc xe buýt trước khi vụ bắt cóc con tin diễn ra.



32 kẻ bắt cóc con tin cũng bị giết là lực lượng đặc nhiệm đã có thể giải cứu cho hàng trăm người Algeria và các công nhân nước ngoài.



Dưới đây là bảng tổng hợp các thông tin về con tin liên quan tới từng quốc gia gia:



- Algeria: Một người thiệt mạng hôm thứ tư trong vụ tấn công do các tay súng thực hiện trước vụ bắt cóc con tin. Quân đội Algeria đã giải thoát cho 685 người lao động Algeria.



- Bỉ: Một phát ngôn viên của những kẻ bắt cóc con tin cho biết hôm thứ Năm rằng có 3 người Bỉ bị bắt làm con tin.



- Anh: 3 người Anh thiệt mạng, 3 người Anh sống ở Algeria, cùng 1 người được cấp quyền định cư ở Anh đã thiệt mạng. 22 người Anh khác đã sống sót sau khi được giải cứu.



- Colombia: Một nhân viên BP người Colombia được cho là nằm trong nhóm các con tin bị giết, Tổng thống Juan Manuel Santos cho biết.



- Pháp: Bộ Ngoại giao Pháp thông báo hôm thứ Sáu rằng một người Pháp tên Yann Desjeux, cựu lính đặc nhiệm, đã nằm trong số những người thiệt mạng. 3 người Pháp đã được giải cứu. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết hôm thứ Bảy rằng không còn con tin Pháp nào bị kẹt lại ở Algeria.



- Nhật Bản: 17 người Nhật Bản có mặt tại nhà máy khi vụ tấn công xảy ra. Một con tin Algeria cho biết hôm Chủ Nhật rằng 9 trong số họ bị những kẻ bắt cóc con tin hành quyết từ ngày thứ Tư. Tokyo cho biết họ không nhận được tin về ít nhất 10 công dân của mình.



- Malaysia: Nhà chức trách Kuala Lumpur cho biết hôm thứ Bảy rằng họ không nhận được tin gì về 2 công dân của mình. 3 người khác đã an toàn.



- Na Uy: 5 người Na Uy hiện vẫn đang mất tích, theo công ty Statoil đã điều hành nhà máy ở In Amenas cùng tập đoàn BP và tập đoàn Sonatrach của Algeria. Statoil nói rằng công ty có 17 người lao động đang làm việc khi vụ bắt con tin diễn ra. Thủ tướng Jens Stoltenberg nói rằng có khả năng đã có con tin Na Uy thiệt mạng.

Các con tin trong thời điểm bị các tay súng bắt giữ (Nguồn: AFP)



- Philippines: Có 52 người Philippines bị vướng vào vụ bắt cóc con tin và 39 người đã trở về nước hôm Chủ nhật. Manila từ chối xác nhận các báo cáo cho thấy có 2 người chết.



- Romania: Một người Romania thiệt mạng và người thứ 2 bị thương trong vụ bắt cóc con tin, Bucharest cho biết hôm thứ Bảy. Trước đó có tin 3 con tin Romania đã được giải cứu.



- Mỹ: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Sáu rằng một người Mỹ là Frederick Buttaccio đã chết trong cuộc bắt giữ con tin. Hãng tin NBC News thì cho biết một người Mỹ đã bị giết và 2 người khác đã trốn thoát, trong khi số phận của 2 người nữa vẫn chưa được làm rõ. Hãng tin ANI của Mauritania cho biết hôm thứ Năm rằng có 2 người Mỹ bị bắt làm con tin./.

Theo Linh Vũ (Vietnam+)