Chính sách ngoại giao nào cho bà Park Geun-hye?

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), chính sách cụ thể của tân Tổng thống Park Geun-hye đối với CHDCND Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng cho dù bà đã từng nói bà không tán thành chính sách Ánh dương dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung và Tổng thống Roh Moo-hyun cũng như lập trường cứng rắn của Tổng thống Lee Meung-bak đối với Bình Nhưỡng.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs (Mỹ) cuối năm ngoái, bà Park Geun-hye chỉ mới hé lộ rằng để đưa bán đảo Triều Tiên từ một khu vực xung đột trở thành khu vực của niềm tin, Hàn Quốc cần phải áp dụng chính sách “chính trị niềm tin” (trustpolitik) với CHDCND Triều Tiên nhằm thiết lập niềm tin giữa hai nước.

Giám đốc cấp cao Evans Revere của Công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Albright Stonebridge Group (Mỹ) nhận định trong những tháng tới, chương trình nghị sự song phương Mỹ-Hàn sẽ là nhiệm vụ đầy thách thức của bà Park Geun-hye. Tái khởi động hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên vì hiệp định hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2014.

Ngoài ra, Seoul và Washington cũng phải tiếp tục trải qua thêm một vòng đàm phán khó khăn nữa về chia sẻ gánh nặng chi phí cho binh lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang cắt giảm mạnh chi tiêu để giảm nợ liên bang.

Giám đốc Alan Romberg ở Trung tâm Stimson (tổ chức tư vấn chính sách an ninh toàn cầu ở Mỹ) nhận định vấn đề khẩn cấp nhất trong chương trình nghị sự song phương là chiến lược ứng phó với CHDCND Triều Tiên.

Bằng chứng là Tổng thống Obama đã cử phái đoàn do cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon dẫn đầu đến dự lễ nhậm chức của bà Park Geun-hye. Trong dịp này, phái đoàn Mỹ sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với bà Park Geun-hye và các trợ lý về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Về quan hệ với hai nước láng giềng Trung Quốc và Nhật, hãng tin Yonhap nhận xét tân Tổng thống Park Geun-hye thừa hưởng gánh nặng mà người tiền nhiệm để lại.

Chính phủ của ông Lee Myung-bak đã quá tập trung vào mối quan hệ đồng minh với Mỹ hơn là quan hệ đối tác với Trung Quốc. Trong khi đó, quan hệ Hàn-Nhật đang xấu đi vì quan điểm cứng rắn của người tiền nhiệm Lee Myung-bak về vấn đề quần đảo Dokdo/Takeshima.

Nguyên đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Donald Gregg nhận định tân Tổng thống Park Geun-hye cần nhanh chóng tiếp cận trao đổi ý kiến với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng Bí thư Tập Cận Bình để xác định phương hướng xây dựng quan hệ vững mạnh với Tokyo và Bắc Kinh.

LÊ LINH