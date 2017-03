Đây được coi là cuộc diễn tập của Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) trước cuộc biểu tình lớn ở Băng Cốc bắt đầu ngày 14-3. Các cơ quan an ninh đã được lệnh báo động cao. Những tranh cãi trong 30 ngày kháng án và cuộc tranh luận vận động bỏ phiếu tại Hạ viện về bất tín nhiệm đối với một số người trong nội các vào hồi gay cấn… làm bầu không khí chính trường Thái Lan lại “nóng”.

Hạ viện Thái Lan mở phiên thảo luận bất tín nhiệm

Ủy ban lãnh dạo UDD (UBLĐ UDD) gồm 22 người tổ chức họp báo, công bố kế hoạch hành động “tháng 3” bắt đầu bằng cuộc biểu tình vào ngày 5-3 tại Nakhon Ratchasima, ngày 12-3 áo đỏ tụ hội về Băng-cốc và cuộc đại biểu tình sẽ được tổ chức ngày 14-3, có thể kéo dài tới ngày 18-3. UBLĐ UDD cho biết, sẽ tổ chức biểu tình hòa bình và không vũ trang. UDD đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch giữa tháng 3, hy vọng trong cuộc biểu tình sẽ đạt kết quả giải tán Hạ viện, hạ bệ chính phủ và chấm dứt vai trò của các quan chức “ưu tú đứng sau hậu trường”.

Ở Nakhon Ratchasima, an ninh được tăng cường quanh khu vực dinh thự của Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda. Tư lệnh vùng 2 chiến thuật, Tướng Wiwalit tin các cuộc biểu tình sẽ không nổ ra bạo lực, nhưng quân đội sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát và các lực lượng an ninh khác khi cần thiết.

Một thành viên của UBLĐ UDD Sean Boonpacong cho biết, hành động của hai viên tương quân đội Khattiya và Panlop (thành viên của đảng Phưa Thái) không nên đổ lỗi cho UDD.

Trang web bị cấm của Tướng Khattiya đã đăng ảnh một danh sách 53 người khác nhau, với các chú thích bất nhã, gồm Thủ tướn g Abhisit và hai thành viên nội các khác; thành viên của các phương tiện truyền thông; nhiều giảng viên đại học; các nhà hoạt động và các nhà lãnh đạo nòng cốt của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD); ba thành viên lãnh đạo của Tập đoàn truyền thông phương tiện NATION. Danh sách này không mang theo bất kỳ tin nhắn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của 53 người, nhưng nói rằng những người này đã phạm "những điều xấu" và đang "trả giá cho các nghiệp xấu của họ". Phó tư lệnh cảnh sát đô thành, Thiếu tướng cảnh sát Amnuay cho rằng, bất cứ ai 53 người đã cảm thấy bị đe dọa hoặc xúc phạm bởi những danh sách trang web có thể khiếu nại với cảnh sát về tội vu khống.

Cục Cảnh sát đô thành đang truy nã Pornwat (có biệt danh K-Thông, có liên kết chặt chẽ với Tướng Khattiya) với những bằng chứng qua báo chí kích động bạo lực ở Thái Lan. Pornwat từng bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép đã lưu hành một video clip kích động bạo lực và tuyên các vụ tiến công bằng bom và bạo lực sẽ diễn ra tại Băng Cốc từ ngày 27- 2 trở đi.

Ngày 3-3, nhân viên Cục Điều tra Trung ương lục soát kho đặt các máy chủ Internet của công ty Thai Cat-CAT Telecom (ở Bang Rak Băng-cốc), đã tịch thu một máy chủ điều hành các phòng chat có tên Tiếng nói của các thay đổi, trong đó có thông báo của ông Pornwat : "Cuộc nội chiến đã xảy ra, bạn phải bán nhanh cổ phiếu của bạn. Bom sẽ nổ mỗi ngày". Kêu gọi mọi người hãy đến phong tỏa The Nation, phá hủy cơ sở vật chất của Nation Multimedia Group trụ sở tại đường cao tốc Bang Na-Trat.

Đầu tuần này, tất cả các cơ quan an ninh Thái Lan đã nhận được lệnh báo động ở mức cao, chuẩn bị đối phó với cuộc biểu tình ngày 14-3 của những người ủng hộ UDD-áo đỏ. Lệnh báo động được ban bố do UDD không thay đổi kế hoạch hành động và sau bốn cuộc tiến công bằng lựu đạn vào Hội sở và chi nhánh của Bangkok Bank (BBL)- ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan ở Băng Cốc và nhiều chi nhánh ngân hàng tín dụng của chính phủ ở vùng cực nam.

Phó Thủ tướng, phụ trách an ninh Suthep đã cảnh báo các bộ trưởng nội các họ và gia đình của họ có thể là mục tiêu của bạo lực sau “vụ án tài sản”. Băng Cốc sẽ theo dõi sát một số người dự định sử dụng mọi phương tiện - bao gồm cả bạo lực- để đạt được mục tiêu, chúng tôi (ông Suthep) không cho họ “bất cứ cơ hội nào”. Khi phân tích tình hình, thấy có nguy cơ bạo lực phải đưa ra một cảnh báo phòng ngừa. Tuy nhiên, mọi người cần phải bình tĩnh. Các cơ quan an ninh đang theo dõi chặt một số thành viên áo đỏ có thể gây bạo lực. Ông Suthep, người đứng đầu Cơ quan chỉ huy các chiến dịch an ninh địa (ISOC) đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh trực thường xuyên từ nay đến ngày nổ ra biểu tình để điều chỉnh hoạt động cho phù hợp trong xử lý tình huống xẩy ra với các cuộc biểu tình của UDD.

Thủ tướng Abhisit dã chỉ thị tất cả các cơ quan nhà nước để nghiên cứu chi tiết bản án, xem liệu cơ quan họ có bị thiệt hại, nếu có sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý kiện ông Thaksin.

Cơ quan thi hành án đã cùng Ủy ban quốc gia chống tham nhũng (NACC) đang hợp tác xác định các tổ chức tài chính đang nắm giữa các tài khoản, tiền mặt hay cổ phiếu của ông Thaksin để chuẩn bị tịch thu sung công quỹ.

Ông Thaksin và nhóm luật đang thực hiện kế hoạch kháng án. Nếu kháng cáo thất bại ở Thái-lan, họ tiếp tục khởi kiện vụ việc ra Tòa án quốc tế (ICJ). UDD đang thu thập 20.000 chữ ký để hỗ trợ cho một đơn khởi kiện lên Thượng viện đòi thay đổi toàn bộ chín thẩm phán Tòa án tối cao xử vụ án tài sản để tổ chức một vụ xử mới với chín quan tòa khác.

Theo Bùi Căn (NDĐT)