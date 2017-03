Chó Kanellos tham gia biểu tình

Giới tính: đực; tư tưởng chính trị: chưa biết; tôn giáo: không rõ; sở thích: tham gia bạo loạn, sủa xua đuổi cảnh sát, chạy đuổi theo các vật và hít ngửi.

Kanellos không phải là tên của chó mà chỉ là cách gọi chung theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “chó lông vàng”. Không ai rõ chó Kanellos đến từ đâu vì đây là chó lạc chủ. Tuy nhiên, người dân thủ đô Athens (Hy Lạp) và giới truyền thông quốc tế đều biết chú chó này đã sát cánh cùng những người biểu tình phản đối chính phủ ở Hy Lạp suốt từ cuối năm 2008 đến nay.

Chó Kanellos trong hàng ngũ những người biểu tình ngày 5-5 tại Athens (Hy Lạp). Ảnh: AP

Báo The Guardian (Anh) ngày 6-5 đã đăng nguyên một phóng sự ảnh từ nhiều nguồn khác nhau về cuộc đời hoạt động của chó Kanellos, từ tả xung hữu đột trong khói lựu đạn cay, lon ton làm nhiệm vụ thám sát sau hàng ngũ cảnh sát đến dũng cảm yểm hộ một sinh viên biểu tình đơn độc trước hàng rào cảnh sát được trang bị tận răng.

Hiện giờ chó Kanellos trở thành sự kiện nóng trên các trang Twitter, YouTube, Facebook và các trang nhật ký cá nhân (blog). Một bình luận (comment) có vẻ bỡn cợt: “Hẳn Kanellos phải là một tên vô chính phủ ở kiếp trước trước khi làm chó ở kiếp này”. Một bình luận khác rất đáng lưu ý: “Tôi ước gì cún cưng của tôi cũng dám đứng lên bảo vệ những gì nó tin tưởng (là đúng)”.

