Chưa xác định bản chất vụ thử hạt nhân Triều Tiên

Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại Paju, gần khu phi quân sự với CHDCND Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là kết luận làm tiêu tan mọi nỗ lực ban đầu nhằm xác định bản chất của thiết bị nổ.Các tàu chiến và máy bay của lực lượng không quân Hàn Quốc được trang bị thiết bị dò tìm có độ nhạy cao đã được triển khai sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Bình Nhưỡng nhằm tìm kiếm và thu thập mọi dấu tích của chất phóng xạ.Tuy nhiên, Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết đến nay đã phân tích tám loại mẫu thu thập từ đất, nước biển và không khí nhưng "chưa phát hiện thấy đồng vị phóng xạ nào."Mục tiêu của chiến dịch này là đưa khí xenon phát tán trong vụ thử hạt nhân đi phân tích để xác định nguyên liệu phân tách nào đã được sử dụng.[QH Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án Triều Tiên]Cùng ngày, Bộ Môi trường Trung Quốc ra tuyên bố cho biết một số đơn vị giám sát phóng xạ đã được cử đi theo dõi và đánh giá tình hình môi trường ở khu vực Đông Bắc nước này sau vụ thử ngày 12/2.Tính đến 10 giờ sáng 13/2, bộ trên thông báo vẫn chưa phát hiện chất phóng xạ nào, nhấn mạnh rằng môi trường ở Trung Quốc không bị ảnh hưởng sau vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên. Các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc giáp giới với Triều Tiên.Sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân, một trong những mối quan tâm hàng đầu của thế giới là xác định chính xác bản chất và quy mô vụ thử để từ đó xác định mức độ công nghệ mà chương trình hạt nhân của nước này đã đạt được.Giới chuyên gia rất muốn biết phải chăng Triều Tiên đã chuyển được từ plutonium, dùng trong các vụ thử năm 2006 và 2009, sang chương trình phát triển vũ khí hạt nhân sử dụng uranium làm giàu ở mức độ cao.Trong khi các số liệu địa chấn có thể giúp làm sáng tỏ cơ bản sức công phá của vụ thử (ước tính từ 6.000-7.000 tấn thuốc nổ), chất phóng xạ thu thập được sẽ hé lộ nhiều về nguyên liệu phân tách đã được dùng.Tuy nhiên, nếu vụ thử dưới hầm ngầm này được khống chế tốt, sẽ có rất ít hoặc thậm chí không có phóng xạ rò rỉ vào không khí. Thậm chí nếu có sự rò rỉ này, giới khoa học nhấn mạnh là phải rất may mắn mới thu thập được. Sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên năm 2009, bên ngoài cũng không phát hiện được khí xenon phát tán.Ngày 14/2, các phương tiện truyền thông đưa tin Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trong bối cảnh gia tăng căng thẳng xung quanh vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.Hải quân Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận bốn ngày trên các vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây và Đông bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận này, với sự tham gia của khoảng 20 tàu chiến trong đó có các tàu khu trục lớp Aegis và tàu ngầm, nhằm ngăn chặn bất cứ hành động khiêu khích nào trong tương lai của Triều Tiên.Trong khi đó, Lực lượng Không quân, đã tiến hành một cuộc tập trận bốn ngày riêng rẽ hôm 12/2, đang tiến hành tập trận chung trên không với các lực lượng Mỹ.Lục quân Hàn Quốc có kế hoạch tập trận bắn đạn thật từ ngày 15/2 gần biên giới với Triều Tiên, huy động nhiều pháo tự hành K9 và các hệ thống phóng rốckét đa năng.Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố một đoạn băng phô diễn sức mạnh của các tên lửa hạm đối đất tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên. Bộ này cũng cam kết nhanh chóng phát triển các tên lửa đạn đạo với tầm bắn 800 km để đối phó với các mối đe dọa an ninh từ Bình Nhưỡng.Trong một động thái khác, ngày 14/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã điện đàm với người đồng cấp bên phía Nga là Ngoại trưởng Sergey Lavrov để thảo luận về vụ thử hạt nhân vừa qua của Triều Tiên.Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề này.