Chuyên gia Mỹ: “Mối đe dọa khắp nơi trên nước Mỹ”

Một đoàn tàu di chuyển tại Toronto (Canada). Phương tiện giao thông công cộng dễ bị khủng bố tấn công do tính chất mở - Ảnh: Reuters

Các chuyên gia nhận định âm mưu đánh bom ở Canada cho thấy hệ thống giao thông công cộng Mỹ có những điểm yếu dễ bị khủng bố lợi dụng.

“Hàng triệu người Mỹ sử dụng phương tiện giao thông công cộng hằng ngày cần được đảm bảo rằng nhà chức trách làm tất cả để đảm bảo an toàn cho họ” - kênh Fox News dẫn lời chủ tịch Hiệp hội Giao thông công cộng Mỹ (APTA) Michael Melaniphy khẳng định.

Một số nhà phân tích an ninh cho rằng do các hệ thống giao thông công cộng mang tính chất mở, có nhiều cổng ra vào, tiếp nhận lượng hành khách lớn nên nhà chức trách rất khó bảo vệ dân chúng trước nguy cơ khủng bố. Cựu cố vấn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Scott Weber nhấn mạnh: “Mối đe dọa có ở khắp nơi”.

Chuyên gia Melaniphy cho rằng chính quyền Washington cần đầu tư để thiết lập các hệ thống giám sát điện tử hiện đại, hệ thống phát hiện chất nổ và hóa chất, công nghệ viễn thông tăng cường… Nhà chức trách cũng cần triển khai các đội tuần tra chống khủng bố, tổ chức tập huấn và tăng cường nhận thức của công chúng.

Theo Fox News, kể từ sự kiện 11-9 đến nay, các nhóm khủng bố đã âm mưu thực hiện hơn 700 vụ tấn công nhắm vào hạ tầng giao thông các nước. Trong đó, hơn 50 vụ ở Mỹ đã bị nhà chức trách phát hiện và ngăn chặn.

Các nhóm khủng bố tỏ ra thành công lớn trong việc tấn công hạ tầng giao thông các nước ngoài Mỹ. Năm 2005, ba quả bom nổ ở hệ thống tàu điện ngầm London (Anh) khiến 37 người thiệt mạng. Năm 2004, ít nhất 191 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương khi 10 quả bom nổ trên bốn đoàn tàu tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha.

Ước tính người Mỹ sử dụng phương tiện giao thông công cộng 32 triệu lần mỗi ngày. Gần đây Bộ An ninh nội địa Mỹ đã đầu tư 547 triệu USD để cải thiện an ninh tại 60 hệ thống tàu điện ở 25 bang.

Theo Nguyệt Phương (TTO)