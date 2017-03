CIA: Đặc quyền và tai tiếng

Tòa án Mỹ lại đứng về phía CIA

ACLU đại diện bên nguyên cho 5 người từng là nghi can khủng bố bị lực lượng an ninh Mỹ bắt giam không theo quy trình pháp lý và sau đó bị tra tấn bằng nhục hình theo yêu cầu khai thác thông tin tình báo của CIA.

Chương trình luân chuyển tù nhân giữa các nhà tù bí mật ở nước ngoài của CIA được hình thành từ thời Tổng thống George W. Bush và tiếp diễn cho đến nay với một số thay đổi. Hiện nay, chương trình này vẫn được tiến hành một cách đều đặn và thường xuyên.

Theo nội dung đơn kiện, nhà thầu tư nhân Jeppesen Dataplan - công ty con của Tập đoàn Boeing - là đơn vị nhận thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không và vận tải quốc tế cho các hoạt động chống khủng bố bí mật của CIA, là đơn vị đã trực tiếp đứng ra thực hiện việc vận chuyển 5 cựu nghi can nói trên đến nơi giam giữ bí mật của CIA.

Binyam Muhamed từng bị CIA giam giữ và tra tấn trong các nhà tù ở Afghanistan và Morocco

5 nguyên đơn trong vụ án này đều có những tình huống, kịch bản bị bắt giam và tra tấn khác nhau. Có người cho là mình bị các nhà điều tra Mỹ tra tấn trong các "nhà tù đen" của CIA ở Afghanistan và vài nơi khác; có người nói mình bị CIA bắt giữ rồi giao cho những quốc gia đối tác của CIA, như Ai Cập, Jordan,... và bị lực lượng an ninh những quốc gia này tra tấn dã man. Một số người đã được thả ra, một số hiện vẫn còn bị giam giữ không được xét xử.

Một trong những nguyên đơn hàng đầu là Binyam Mohamed, 32 tuổi, công dân Ethiopia có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Vương quốc Anh. Binyam bị bắt tại thành phố cảng Karachi, Pakistan vào ngày 10/4/2002 với cáo buộc "sử dụng giấy tờ thông hành giả", bị tình nghi khủng bố khi thực hiện chuyến bay từ Karachi đến London.

Sau đó, Binyam được nhà chức trách Pakistan giao cho CIA xét hỏi. Binyam tố cáo rằng mình bị CIA vận chuyển đến Morocco và giao cho lực lượng an ninh nước này. Binyam tiếp tục bị an ninh Morocco giam giữ, tra tấn bằng nhiều hình thức man rợ (tra tấn bằng âm thanh to, cắt các bộ phận cơ thể và đổ nước bẩn lên vết thương...) trong suốt 18 tháng, mỗi ngày liên tục 24/24 giờ.

Kỹ thuật tra tấn bằng nước bị lên án của CIA

Sau đó, Binyam được trao trả lại cho CIA và bị chuyển đến một nhà tù bí mật ở Afghanistan, tiếp tục bị tra tấn bằng âm thanh ồn ào suốt 24/24 giờ. Sau đó nữa, Binyam được chuyển đến nhà tù trong vịnh Guantanamo (Cuba) và bị giam 5 năm trước khi được trả trở về Anh ngày 23/2/2009.

Quá trình đòi công lý của Binyam và 4 nguyên đơn bắt đầu diễn ra từ khi còn bị giam trong nhà tù ở Guantanamo. Ngày 1/8/2007, với sự hỗ trợ của ACLU, Binyam cùng với 4 nghi can nữa đồng nộp đơn kiện Công ty Jeppesen Dataplan ra Tòa án liên bang khu vực Los Angeles. Lúc đầu, tòa án đã bác đơn của 5 nguyên đơn với lý do "để bảo vệ bí mật quốc gia".

Tuy nhiên, tháng 4/2009, một ban hội thẩm của Tòa án Vùng 9 (Ninth Circuit Court) đã xem xét và tuyên vụ kiện có thể được tiến hành. Tuy nhiên, một lần nữa, chính quyền của Tổng thống Obama lại kháng cáo.

Vụ kiện của ACLU đã khơi lại tranh luận về mâu thuẫn giữa quyền công dân - giá trị cơ bản của nước Mỹ - và việc bảo đảm an ninh quốc gia. Trong phiên xem xét đơn hôm 8/9, việc có 6 thẩm phán đồng ý bác đơn kiện trong khi có tới 5 thẩm phán không đồng ý cho thấy một sự chia rẽ sâu sắc của ngay trong giới tư pháp xung quanh vấn đề xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân trong hoạt động chống khủng bố của CIA.

Khi kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Vùng 9, Bộ Tư pháp Mỹ đã dựa vào án lệ về "đặc quyền bảo mật thông tin nhạy cảm" từng được Tòa án Tối cao đưa ra cách nay 50 năm để bảo vệ các cơ quan công quyền trong những tình huống có liên quan đến an ninh quốc gia.

Dưới thời Tổng thống George W. Bush cũng từng xảy ra nhiều vụ kiện liên quan đến hoạt động của CIA ở nước ngoài và vụ nào cũng bị tòa án bác bỏ vì lý do "đặc quyền bảo mật thông tin nhạy cảm". Vấn đề mấu chốt ở đây là cách nhìn nhận về vấn đề "bảo mật thông tin" ở mức độ nào.

Thời Tổng thống Bush, quan điểm bảo mật thông tin được hiểu bao quát, gồm tất cả những gì liên quan đến hoạt động chống khủng bố của CIA ở nước ngoài đều phải được bảo vệ tuyệt đối. Khi đó, vì sợ những thông tin sơ khởi về hệ thống nhà tù bí mật của CIA ở các nước bị tiết lộ, Nhà Trắng đã yêu cầu Tòa án bác đơn kiện của Binyam.

Vụ kiện cũng được xem là một trường hợp đặc biệt hiếm, trong đó các nguyên đơn, là nạn nhân của những vụ bắt bớ không xét xử, không cần lý do và sau khi bị lạm dụng, bị tra tấn đã không được hưởng sự đền bù thỏa đáng, một mực đòi cho bằng được công lý, nhưng rốt cuộc công lý đã "không được phép" đứng về phía họ.

Thẩm phán Raymond Fisher đã có một động thái "phá lệ" khi hối thúc chính quyền và Quốc hội Mỹ xem xét việc chi trả tiền bồi thường thương tổn cho những nạn nhân tra tấn nếu các hồ sơ mật chứng minh lời tố cáo của nạn nhân là đúng.

Lý giải cho việc này, Thẩm phán Fisher đã viện dẫn tiền lệ là việc chính quyền Mỹ từng chi trả bồi thường cho những người Mỹ Latinh gốc Nhật bị bắt cóc rồi đưa đến Mỹ lao động trong các trại tập trung khổ sai ở Mỹ trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Trước mắt, Thẩm phán Fisher cho rằng Bộ Tư pháp và CIA nên "biết điều" đứng ra chịu chi phí các phiên xử án thay cho nguyên đơn (do họ bị thất kiện nên phải chịu án phí). Còn phía nguyên đơn thì cho rằng, cho dù CIA có đứng ra chi trả án phí thì cũng chẳng bù được những phí tổn mà đội ngũ luật sư của bên nguyên đơn đã phải bỏ ra để thực hiện hồ sơ vụ án, trong đó có việc thu thập 1.800 trang tài liệu dùng làm chứng cứ tranh tụng tại tòa.

Vì vậy, các luật sư của ACLU, đại diện 5 nguyên đơn, đã tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Trần Thanh Phong - Tiểu Khang tổng hợp (ANTG)