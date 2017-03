CIA liên quan đến vụ bức tử hai nhà ngoại giao Canada

Đó là vụ Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) có liên quan đến việc bức tử hai nhà ngoại giao Canada là Egerton Herbert Norman và John Watkins.

Sáng sớm ngày 4-4-1957, thi thể của Egerton Herbert Norman, 48 tuổi, nhà ngoại giao và là sử gia Canada được phát hiện nằm chết dưới sân tòa nhà trụ sở Sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Vài ngày sau, vụ tự tử được xem là khó hiểu của Herbert Norman mới dần được làm sáng tỏ sau khi các nhân viên điều tra tìm thấy tại căn hộ của Norman một bức thư viết tay có nội dung tiết lộ việc chính CIA đã ép buộc Norman phải tìm đến cái chết do nghi vấn Norman làm việc cho tình báo Liên Xô (cũ).

Egerton Herbert Norman và John Watkings

Bức thư còn tiết lộ rằng, CIA không chỉ đe dọa tính mạng của Norman mà với cả tính mạng người thân của Norman nếu ông không đầu thú với nhà chức trách Canada về hoạt động nội gián của mình hoặc phải tìm đến cái chết. Và Norman đã chọn cách thứ hai: nhảy từ tầng cao của trụ sở Sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Cairo để tìm đến cái chết.

Egerton Herbert Narman sinh ngày 1/9/1909 tại thị trấn Karuizawa của Nhật trong một gia đình giáo sĩ truyền đạo người Canada. Norman từng theo học ngành ngoại giao và lịch sử tại Đại học Cambridge của Anh và Đại học Havard của Mỹ. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 1940, Norman làm việc trong ngành ngoại giao Canada và chẳng bao lâu sau trở thành trợ lý thân tín của Bộ trưởng Ngoại giao Canada, ông Leslie Pearson.

CIA nghi vấn Norman làm việc cho tình báo Liên Xô khi phát hiện ông có nhiều quan hệ bí mật với một số công dân New Zealand được cho là đã được tình báo Liên Xô tuyển dụng làm điệp viên nội gián trong thời gian Norman làm Cao ủy của khối Thịnh vượng chung tại New Zealand. Cho đến khi Ủy ban An ninh của Thượng viện Mỹ chỉ trích đích thân Norman có quan hệ với tình báo Liên Xô ở vai trò điệp viên nội gián làm việc trong ngành ngoại giao Canada thì CIA ra tay.

Việc các cơ quan điều tra của Ai Cập cho công bố bức thư của Norman trong đó nhấn mạnh chính CIA đẩy ông đến cái chết đã gây kinh hoàng cho dư luận Canada. Khắp nơi nổ ra các cuộc tuần hành, biểu tình của người dân Canada, của nhiều tổ chức chính trị lên án CIA đã bức tử Norman, một nhà ngoại giao Canada do những nghi vấn không xác thực rằng Norman đã làm việc cho tình báo Liên Xô.

Dư luận Canada còn yêu cầu chính phủ nước này chấm dứt các quan hệ với Mỹ nếu Chính phủ Mỹ không tiến hành điều tra việc CIA có liên quan đến cái chết của Norman. Để trấn an dư luận Canada, Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower cam kết sẽ tiến hành điều tra việc CIA có liên quan đến cái chết của Norman hay không.

Tuy nhiên, không biết Chính phủ Mỹ có tiến hành điều tra hay không nhưng nhiều năm sau đó kết quả điều tra lại không được công bố, và đến năm 1964 lại xảy ra thêm cái chết khó hiểu của một nhà ngoại giao Canada khác tên John Watkins.

John Watkins sinh năm 1902 tại thành phố Norval Station, bang Ontario, Canada, từng là một nhà nghiên cứu về các quốc gia Bắc Âu tại Đại học Manitoba trước khi trở thành quan chức Bộ Ngoại giao Canada từ năm 1946. Năm 1948, Watkins được bổ nhiệm làm Đại sứ Canada tại Liên Xô.

Trong thời gian công tác tại đây, Watkins đã tạo được nhiều mối quan hệ đặc biệt đã khiến CIA nghi vấn và cảnh báo với Bộ Ngoại giao Canada và Cơ quan An ninh tình báo Canada (SCRS). Năm 1955, CIA càng quan tâm theo dõi, điều tra về các hành vi của Watkins sau khi ông đã tổ chức thành công cuộc gặp gỡ mang tính chất lịch sử giữa Bộ trưởng Ngoại giao Canada Leslie Pearsson và nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Kruschev.

Thực ra chỉ sau khi diễn ra sự kiện này, CIA mới bắt đầu triển khai một chiến dịch triệt hạ Watkins khi phao tin rằng Watkins là điệp viên nội gián làm việc cho tình báo Liên Xô. Ngày 8-4-1964, sau một chuyến công tác từ thủ đô Moksva trở về lại Canada, Watkins bất ngờ bị SCRS bắt và giam giữ tại một khách sạn ở thành phố Montréal, bang Québec.

Tại đây, Watkins không chỉ liên tục bị thẩm vấn bởi các điệp viên của SCRS mà cả của một số điệp viên CIA. Watkins bị buộc phải nhận tội làm việc cho tình báo Liên Xô. Ông còn bị buộc phải khai rằng cả Bộ trưởng Ngoại giao Leslie Pearsson cũng cộng tác với tình báo Liên Xô qua trung gian môi giới của Watkins.

Sau một tuần bị thẩm vấn liên tục, Watkins được trả tự do về nhà và tử vong vào ngày 12-10-1964. Cái chết có liên quan đến CIA đã trở thành một sự kiện quan trọng và được đông đảo dư luận Canada quan tâm. Các cuộc biểu tình, tuần hành nổ ra khắp nơi yêu cầu Chính phủ Canada phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ và NATO trên lãnh thổ Canada. Chưa bao giờ lại diễn ra một cuộc bài xích Mỹ căng thẳng như thế. Riêng Canada dọa sẽ rút khỏi NATO, chấm dứt các quan hệ về chính trị, ngoại giao và kinh tế với Mỹ.

Tại Mỹ, chính phủ cũng quyết định thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để điều tra về các quan hệ được cho là sai trái giữa tình báo Canada và CIA. Sau sự kiện này, Chính phủ Canada quyết định giải thể SCRS và thay vào đó là việc thành lập một cơ quan tình báo đặc biệt có tên gọi Cơ quan Tình báo và An ninh quốc gia (CSIS).

