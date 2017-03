Clinton tiết lộ bí mật ngoại giao trong vụ Bạc Hy Lai

Hillary Clinton tiết lộ thêm nhiều bí mật về vụ việc Vương Lập Quân bỏ trốn đến lãnh sự quán Mỹ tại London hôm 11/10. Ảnh: Scmp

Ngày 11/10 trong lễ trao giải thưởng của Chatham House tại London, bà Clinton tiết lộ các sự kiện xung quanh việc cựu giám đốc công an thành phố Trùng Khánh, Vương Lập Quân chạy xe đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô xin được tị nạn chính trị vào tháng 2/2012.

Clinton mô tả tình hình ở Thành Đô lúc đó là đáng báo động khi lực lượng cảnh sát trung thành với nguyên ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai vây quanh lãnh sự quán Mỹ.

Bà Hillary Clinton cho biết "Khi cánh tay phải của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, xuất hiện tại lãnh sự quán yêu cầu xin tị nạn, chúng tôi thấy ông ta không phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào để có thể tị nạn tại Mỹ".

Vương Lập Quân bỏ trốn đến lãnh sự quán sau khi bị Bạc Hy Lại tát vào mặt trong một cuộc nói chuyện ở Trùng Khánh. Lúc đó, sau khi Vương thông báo với Bạc rằng vợ ông ta là Cốc Khai Lai bị nghi ngờ có dính líu đến cái chết của một doanh nhân Anh, Bạc quát tháo và tát vào mặt Vương.

Vương hốt hoảng rời Trùng Khánh đến lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô xin tị nạn chính trị.

"Bằng cách nào đó Vương Lập Quân đã đến lãnh sự quán Mỹ an toàn. Nhưng ngay sau đó, lãnh sự quán bị vây quanh bởi các cảnh sát khác, những người trung thành với Bạc. Tình hình lúc này trở nên rất nguy hiểm", tờ SCMP dẫn lời bà Hillary Clinton.

Bà Clinton cũng tiết lộ thêm, khi đó Vương Lập Quân liên tục nói rằng ông ta muốn nói sự thật với Bắc Kinh. Ông muốn chính phủ ở Bắc Kinh biết những gì đang xảy ra. Sau đó, chúng tôi đã nói : "Chúng tôi có thể sắp xếp được chuyện này". Mọi việc xảy ra rất kín đáo, chúng tôi cố gắng không gây rắc rối cho bất cứ ai tham gia vào chuyện này và xử lý nó một cách rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xử lý tốt trong vụ việc này"

Vương sau đó tự nguyện rời khỏi lãnh sự quán Mỹ. Đến ngày 7/2/2012, một thứ trưởng bộ Công an Trung Quốc hộ tống Vương về Bắc Kinh.Ngày 8/2, chính quyền thành phố Trùng Khánh chính thức thông báo Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an thành phố, đã được “nghỉ phép để điều trị”, do “bị căng thẳng và làm việc quá sức lâu dài”.

Ngày 9/2, bộ Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận việc Vương bỏ trốn đến lãnh sự quán Mỹ và tuyên bố vấn đề này đang được điều tra.

Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù, Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân nhưng hiện Bạc đang lên kế hoạch để kháng cáo. Vợ Bạc, Cốc Khai Lai, bị tuyên án tử hình chậm thi hành án hai năm.

Theo Quốc Anh (VNE)