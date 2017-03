Coi chừng khẩu hiệu “Châu Á vì người dân châu Á”!

Ông Tập Cận Bình phát biểu trước hội nghị APEC. Ảnh: AFP

Khẩu hiệu này chủ trương sửa đổi cấu trúc an ninh châu Á, giảm vai trò của Mỹ và thiết lập một trật tự an ninh khu vực mới do người châu Á đảm nhận.

Trên báo The Straits Times (Singapore) ngày 5-12, GS Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) ở Trường Cao đẳng Claremont McKenna (Mỹ) nhận định thoạt nhìn tầm nhìn này hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên khẩu hiệu nêu trên lại cho thấy sự chuyển hướng lớn đối với vị thế lâu dài của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.

Từ khi tái lập quan hệ Mỹ-Trung cách đây bốn thập niên, Trung Quốc thừa hiểu Trung Quốc thiếu sức mạnh để thách thức trật tự an ninh ở châu Á do Mỹ lãnh đạo. Tình hình hiện nay có thể đang thay đổi. Bằng chứng rõ ràng nhất là ông Tập Cận Bình đã sẵn sàng thách thức trật tự hiện tại thông qua các biện pháp kinh tế như thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hay con đường tơ lụa mới.

Dù vậy, trên mặt trận an ninh, Trung Quốc hầu như không có tiến triển nào cho thấy có thể biến khẩu hiệu “Châu Á vì người dân châu Á” trở thành hiện thực. Để hiện thực hóa khẩu hiệu này đòi hỏi một khả năng quân sự để ngăn cản Mỹ can thiệp vào eo biển Đài Loan hay biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang gánh chịu hậu quả về an ninh từ thái độ khiêu khích của Trung Quốc đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Nổi bật nhất là hành động của Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Lo ngại Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đang dựa vào Mỹ để duy trì đối trọng với Trung Quốc.

Theo GS Minxin Pei, Trung Quốc nêu khẩu hiệu “Châu Á vì người dân châu Á” vì các nhà chiến lược Trung Quốc tin rằng Mỹ đang sử dụng các nước châu Á như các con tốt để kiềm chế Trung Quốc. Đây là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng của Trung Quốc dựa trên sự hiểu sai về an ninh châu Á.

Thật ra hầu hết các nước láng giềng của Trung Quốc, kể cả CHDCND Triều Tiên, đều lo ngại thế lực bá quyền không giới hạn của Trung Quốc. Các nước này thừa hiểu nếu loại bỏ sự hiện diện của Mỹ thì khái niệm “châu Á vì người dân châu Á” sẽ trở thành “châu Á vì người dân Trung Quốc”.

Theo GS Minxin Pei, thật khó tưởng tượng các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, vốn nổi tiếng tinh tế và hiện thực, lại theo đuổi một chiến lược không những không được các nước châu Á ủng hộ mà còn gây mâu thuẫn với Mỹ. Đó là lý do tại sao khái niệm “Châu Á vì người dân châu Á” không nhận được phản ứng tích cực ở thời điểm hiện tại.

DUY KHANG