Cơn bão Katrina: Cứu ai? Bỏ ai?: Kỳ 1: Sự lựa chọn chết người

Năm 2009, bốn năm sau bão Katrina, tạp chí New York Times đã đăng tải “Những lựa chọn chết người tại Trung tâm y khoa Memorial” (The deadly choices at Memorial) và nó nhanh chóng đoạt giải Pulitzer năm 2010 cho thể loại báo chí điều tra của Mỹ. Sheri Fink thực hiện bài phóng sự điều tra dài 13.000 từ trong hai năm, phỏng vấn 140 người và kết cấu lại các dữ kiện để mô tả thực trạng của Trung tâm y khoa Memorial khi cơn bão Katrina ập đến năm 2005. Bài viết đăng tải trên trang web Pro Publica ngày 27-8-2009 và tạp chí New York Times ngày 30-8-2009.