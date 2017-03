Cú sốc đầu năm của New York Times

Zachery Kouwe chuyển đến New York Times từ tháng 11-2008 sau khi làm 3 năm cho tờ New York Post và Dow Jones Newswires. Với 2 bằng thạc sĩ báo chí ở Đại học Colorado và cử nhân kinh tế ở Học viện Hamilton, Zachery Kouwe được giao cho viết về việc sáp nhập, ngân hàng đầu tư và các lĩnh vực khác liên quan đến bảo hiểm, trong đó có các vụ khá nổi tiếng như Madoff, Bear Stearns… Trên thực tế, bộ phận biên tập của New York Times chỉ phát hiện ra hành vi sao chép của Zachery khi có công hàm từ ông Robert Thomson, Tổng biên tập tờ Wall Street Journal gửi sang hôm 12-2-2010.

Zachery Kouwe (trái)

Theo Wall Street Journal, thông tin về vụ các nạn nhân của siêu lừa Madoff tố cáo người nhà ông ta đăng trên tờ New York Times ngày 5-2 cũng như những bài liên quan trên blog phóng viên của thời báo này giống hệt, thậm chí có những câu không sai một từ, so với bài của họ lấy từ tờ Dow Jones Newswires đưa trước đó. Ngay sau đó, New York Times đã tìm kiếm và phát hiện ra nhiều đoạn trong các bản tin khác của Zachery khá giống nhiều đoạn trong các bài viết của cơ quan thông tấn khác. Về việc này, Zachery chỉ có thể biện hộ yếu ớt về việc “tình cờ trùng lặp”.

Ngày 16-2-2010, sau những cuộc điều tra và sau cuộc họp nội bộ của New York Times, Zachery Kouwe xin thôi việc. Theo tuyên bố chính thức của New York Times, Zachery Kouwe đã “không ghi rõ và không chỉ ra được nguồn tin, sử dụng thông tin của Wall Street Journal, Reuters và nhiều nguồn khác”. Ngoài ra, Zachery Kouwe cũng đã “sử dụng những đoạn văn hay lời phát biểu của các cơ quan thông tin khác một cách không thích đáng” trong các bài viết về tài chính đăng trên tờ New York Times cũng như bài viết trên trang web DealBook.

Tuy chưa chính thức sử dụng từ “đạo văn” cho Zachery Kouwe, song sự kiện lần này thực sự đã đánh một đòn mạnh vào tờ thời báo danh giá New York Times. Ngay lập tức, người ta nhớ đến vụ Jayson Blair 7 năm về trước. Vụ việc xảy ra tháng 5-2003 khi có người phát hiện phóng viên Jayson Blair của New York Times lấy cắp thông tin trên tờ San Antonio News Express và bịa rằng mình có mặt tại hiện trường.

Ngay sau đó, một cuộc điều tra được triển khai, người ta đã rà soát từng tin trong số 673 bài viết của phóng viên này và nhận thấy Blair thường xuyên lừa dối việc mình có mặt tại hiện trường, sau đó bịa đặt thông tin từ những nguồn giấu tên và hoặc thêm thắt vào những bài viết có sẵn để biến thành của mình. Thời điểm đó, vụ Jayson Blair được đánh giá là “đem tới cho New York Times nỗi hổ thẹn chưa từng có trong suốt 152 năm lịch sử”, lãnh đạo tờ thời báo nổi tiếng này cuối cùng đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã sơ suất để phóng viên Jayson Blair “nhiều lần bịa đặt và đạo văn”. Dầu vậy, danh dự của New York Times cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và chỉ phục hồi sau hàng loạt cải cách hết sức tích cực của đội ngũ lãnh đạo công ty.

“The New York Times đã xử lý việc này phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi và tính chính trực của báo chí”, Diane McNulty, một phát ngôn viên của công ty cho biết, “ngoài ra, chúng tôi không bình luận gì về vấn đề nhân sự”. Năm 2003, sau vụ Jayson Blair, đã có không ít câu hỏi về việc Ban quản trị tờ New York Times có từ chức hay không. Và giờ đây, những câu hỏi tương tự có vẻ như sắp được đưa ra lần nữa.

