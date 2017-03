Cục diện mới, thế giới cũ

Trật tự thế giới đa cực ngày càng được định hình rõ ràng hơn. Sự trỗi dậy của Trung Quốc về kinh tế (đứng thứ 2-3 thế giới trong năm 2010) và sự suy yếu của kinh tế Mỹ đã tạo ra cục diện chiến lược mới. Từ khi phát động chiến tranh Iraq đến nay, tỉ trọng của Mỹ trong nền kinh tế thế giới từ đỉnh cao 35% năm 2003 tuột xuống còn khoảng 24% hiện nay. Trong một thế giới mà kinh tế thị trường chiếm thế thượng phong, quyền lực quốc tế dường như cũng diễn biến theo hướng "cổ phần hóa". Trung Quốc vươn lên trở thành một thế lực thực sự trên bàn cờ chính trị quốc tế.

Trong khi đó, nhóm BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc nay có thể thêm Nam Phi) đã khẳng định vai trò của họ trong đời sống toàn cầu ngay trong hiện tại thay vì hai thập kỷ sau như trong dự báo của Hội đồng Tình báo quốc gia của Mỹ (NIC). Và cả G20 cũng nổi lên lấn át vị thế của G7-G8 mới mặc dù có Mỹ tham gia. Dẫu vẫn còn đó siêu cường Mỹ, nhưng sức mạnh của chú Sam đã giảm vì còn phải căng mình cho hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Tuy rút lực lượng chiến đấu khỏi Iraq từ ngày 19/8/2010, nhưng Mỹ vẫn đang mang gánh nặng an ninh ở đất nước vùng Vịnh này.

Trên bình diện chính trị và an ninh quốc tế, cuộc chơi quyền lực toàn cầu vẫn do các cường quốc cầm trịch. Cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn vẫn tiếp diễn. Những nước mới nổi lên vươn tới những vùng đất châu Phi, Mỹ Latinh và cả châu Á để tìm kiếm nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sự phát triển của họ. Các nước đã hoặc có thể bị mất những vùng ảnh hưởng tìm cách trấn giữ hoặc giành giật vì những mục tiêu năng lượng và cả mục tiêu an ninh. Nhưng các cường quốc còn có những quan hệ "đối tác", "chiến lược", có thể thỏa thuận, chia sẻ quyền lực mà đôi khi hy sinh cả lợi ích của các nước nhỏ có liên quan.

Hội nghị các bộ trưởng tài chính nhóm G20 nhóm họp tại Hàn Quốc từ 21 đến 23/10/2010

Lịch sử đã nhiều lần chứng kiến chuyện đó. Vấn đề là các nước nhỏ cần phải vươn lên, phải khôn ngoan mới khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế trong cục diện mới. Trong bối cảnh này, đây là cơ hội và cũng là thách thức đối với các nước đang phát triển.

Chủ nghĩa đa phương ngày càng chiếm thế chủ đạo trong đời sống quốc tế. Liên Hiệp Quốc (LHQ) mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng tiếp tục được nhiều nước trên thế giới tích cực tham gia. Ngày 18/12/2010, trong cuộc họp báo cuối năm đánh giá tình hình thế giới, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng, năm 2010 là năm thành công của LHQ. Trong năm 2010, LHQ đã đạt được nhiều thành công, từ thúc đẩy đa dạng sinh học đến hỗ trợ bầu cử ở Iraq và Afghanistan.

Ngoại giao phòng ngừa được LHQ triển khai trong năm 2010 đã hỗ trợ 34 nỗ lực đối thoại, hòa giải, làm dịu các cuộc khủng hoảng chính trị ở nhiều nước trên toàn cầu. LHQ cũng đã thành công trong các hoạt động nhân đạo, đáp ứng kịp thời những yêu cầu nhân đạo ở các khu vực chịu nhiều thiên tai như Haiti, Chile, Pakistan…

Các tổ chức khu vực ngày càng phát huy sức mạnh nội khối. Điển hình là ASEAN. Vai trò của ASEAN đối với an ninh khu vực Đông Nam Á, nhất là biển Đông đã được khẳng định mạnh mẽ tại các hội nghị của hiệp hội năm 2010 tại Hà Nội. Tiến trình xây dựng Cộng đồng và triển khai Hiến chương ASEAN cùng với việc tăng cường quan hệ với các đối tác đã góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Nạn đói liên miên kìm hãm đà phát triển của các nước châu Phi

Trong năm 2010, ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình ở nhiều khu vực hết sức mong manh. Chưa bao giờ các vùng biển ở Thái Bình Dương lại nổi sóng và có cả những lớp sóng ngầm tiềm ẩn bất ổn về an ninh như hiện nay kể từ sau Chiến tranh lạnh. Chung quy cũng là vì lợi ích chiến lược về an ninh và kinh tế. Bán đảo Triều Tiên căng thẳng và mấp mé bên bờ vực chiến tranh. Sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm ngày 26/3/2010 làm 46 thủy thủ thiệt mạng và đặc biệt là vụ đấu pháo ngày 23/11/2010 giữa hai miền Triều Tiên khiến tình hình khu vực Đông Bắc Á và quan hệ giữa hai miền Triều Tiên trở nên cực kỳ căng thẳng.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga cũng bị lôi cuốn ở một mức độ nhất định vào cục diện cuộc khủng hoảng này bằng các cuộc tập trận trên biển để răn đe lẫn nhau. Tranh chấp lãnh thổ, biên giới, biển đảo, nhất là vùng biển ở Thái Bình Dương ngày càng trở nên nóng hơn. Đã xuất hiện những tính toán chiến lược mới về biển của các nước có liên quan, trong đó có các cường quốc trên thế giới.

Trên bình diện quân sự, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức thay đổi chiến lược tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tháng 11/2010, thông qua chiến lược mới nhằm đối phó với những vấn đề an ninh phi truyền thống và khởi động lộ trình rút quân khỏi cuộc chiến tại Afghanistan sau gần 10 năm can dự mà không đạt được mục tiêu. NATO vẫn theo đuổi chiến lược can thiệp quân sự ở ngoài khối với sự "hợp tác" của LHQ.

Kể từ khi thay đổi chiến lược lớn vào năm 1999, NATO tiếp tục phát triển theo hướng tham vọng trở thành sen đầm quốc tế. Tuy nhiên, các tổ chức an ninh - quân sự như kiểu Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) với sự tham gia của Trung Quốc, Nga và các nước Trung Á có thể sẽ là bức tường thành ngăn chặn ảnh hưởng của NATO ở khu vực này.

Cuộc chạy đua vũ trang trên phạm vi toàn cầu vẫn tiếp diễn phức tạp. Các nước vẫn muốn giành ưu thế quân sự, mặc dù cả Mỹ và Nga đã thông qua Hiệp ước START mới về cắt giảm tên lửa đạn đạo. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới, chiếm hơn một nửa tổng chi phí quân sự của toàn cầu. Ngân sách quân sự Mỹ liên tục phá kỷ lục, năm 2010 tiêu tốn trên 600 tỉ USD! Vấn đề hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt gây tranh cãi vẫn là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan và cuộc xung đột đẫm máu ở Trung Đông, Nam Á, châu Phi… chưa chấm dứt. Hòa bình Trung Đông vẫn là khát vọng của người Arập và người Do Thái, nhưng trái khoáy là ở chỗ họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Lục địa Đen vẫn còn rối ren với nhiều cuộc xung đột và hậu quả của các cuộc nội chiến…

Cuộc chiến chống khủng bố vẫn tiếp diễn với nhiều vụ đánh bom, phá hoại kinh hoàng ở Nga, châu Âu, Mỹ, Iraq, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines…, đặc biệt là ở Pakistan. Chủ nghĩa cực đoan núp dưới bóng của tôn giáo, dân tộc vẫn là mối đe dọa đối với an ninh nhiều nước...

“Cơn sóng thần” từ Trung Quốc sẽ càn quét thị trường thế giới trong năm 2011?

Kinh tế suy giảm, lạm phát, thất nghiệp gia tăng vẫn là mối lo của hầu hết các quốc gia...

Khoa học và công nghệ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn, khám phá ngày càng sâu sắc các hiện tượng, bản chất của thế giới hoặc là chế tạo ra những phương tiện, công cụ vô cùng tiện lợi cho cuộc sống con người. Nhưng cũng đúng như dự báo của các nhà nghiên cứu, các vấn đề an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh môi trường, an ninh lương thực thực phẩm ngày càng được thế giới quan tâm. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon của BP ở Vịnh Mexico ngày 20/4/2010 đã gây ra thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Đạo đức kinh doanh không đơn thuần chỉ là đạo đức và lợi nhuận mà còn trở thành vấn đề an ninh.

Vấn đề an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng Internet ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết đối với an ninh thế giới, an ninh quốc gia và an ninh con người. Sự kiện WikiLeaks tiết lộ nhiều thông tin hoạt động quân sự và ngoại giao của Mỹ có liên quan tới nhiều nước gây chấn động mạnh tới quan hệ quốc tế. Nhưng rộng hơn, vấn đề an ninh thông tin không chỉ có ngoại giao, quân sự mà còn là kinh tế, văn hóa… là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại trong thời kỳ số hóa toàn cầu.

Có một thế giới ảo song hành hoặc xen lẫn thế giới thật làm mọi thứ rối tinh rối mù, khó phân biệt đúng sai nếu cứ tin những gì xuất hiện trên mạng Internet. Chưa bao giờ cuộc cạnh tranh - chiến tranh thông tin lại quyết liệt như hiện nay. Biên giới quốc gia gần như trở nên vô nghĩa trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin - viễn thông…

Cục diện thế giới mới vẫn chưa ổn định và chưa cân bằng. Chính vì vậy, những nguy cơ xung đột, cạnh tranh vẫn còn là một đe dọa tới hòa bình và phát triển của thế giới.

Theo Nguyễn Khắc Đức (ANTG)