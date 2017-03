Cuộc chiến pháp lý chỉ mới bắt đầu

Cyrus Vance Jr. 56 tuổi (ảnh: New York Daily News) là luật sư của bang (district attorney) giữ vai trò công tố cho hạt New York được mệnh danh là công tố viên thép. Ông là con trai của Cyrus Vance, nguyên ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Ông chuyên trị các vụ án liên quan đến thuần phong mỹ tục và lạm dụng phụ nữ. Sau nhiều năm chống tội phạm trong giới cổ cồn trắng ở New York, ông thành lập văn phòng luật sư ở Seattle chuyên xử lý đơn kiện các tập đoàn lớn. Về lại New York năm 2004, ông nhanh chóng được xem là người kế thừa Robert Morgenthau khi ông này về hưu vào năm 2009 ở tuổi 90 sau 34 năm làm công tố quận Manhattan. Trong vụ án của ông DSK, Cyrus Vance Jr. không xuất hiện nhiều trên báo chí như đối thủ luật sư Benjamin Brafman. Sau khi được tại ngoại, ông DSK không về căn hộ sang trọng của vợ ông là bà Anne Sinclair ở tòa nhà Bristol Plaza tại quận Manhattan mà đến tạm trú tại một căn phòng thuộc quyền sở hữu của Công ty Bảo vệ Stroz Friedberg do ông thuê làm nhiệm vụ bảo vệ. Nguyên nhân do những người cư trú trong tòa nhà Bristol Plaza không chấp nhận có hàng xóm tai tiếng. ĐỨC LONG (Theo AFP, CNN, NYT)