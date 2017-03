Cuộc đảo chính và tiền viện trợ ở Ai Cập

Qatar là nước cạnh tranh với Saudi Arabia để giữ vai trò bá chủ trong thế giới Ả Rập. Dưới trào Tổng thống Mohamed Morsi, Qatar ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo và tổ chức này là lực lượng chính trị ủng hộ Mohamed Morsi. Do đó Qatar là nước viện trợ chính cho Ai Cập. Tính từ đầu năm, Qatar đã bơm cho Ai Cập đến 8 tỉ USD.

Song đến khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất, Qatar không tiếc lời chỉ trích quân đội Ai Cập chà đạp hiến pháp và cú phế truất ở Ai Cập chẳng khác gì vụ đảo chính ở Algeria năm 1991 cuối cùng dẫn đến nội chiến.

Như báo Kommersant(Nga) ngày 12-7 ghi nhận, trong bối cảnh đó, Saudi Arabia đã nhảy vào thế chỗ Qatar. Không phải ngẫu nhiên mà quốc vương Saudi Arabia là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng tổng thống tạm quyền Ai Cập. Dấu hiệu này cho thấy Saudi Arabia sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua giành ảnh hưởng địa-chính trị trong khu vực.

Mỹ cũng là nước viện trợ chủ yếu cho Ai Cập. Hằng năm Mỹ viện trợ cho Ai Cập hơn 1,5 tỉ USD, trong đó hết 1,3 tỉ USD là viện trợ quân sự. Sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất, ban đầu Mỹ tuyên bố sẽ xem xét lại viện trợ quân sự cho Ai Cập bởi luật Mỹ cấm tài trợ cho quốc gia có đảo chính quân sự. Tuy nhiên, ngày 10-7, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chính quyền của tổng thống bị phế truất ở Ai Cập là không dân chủ.

Như vậy có nghĩa là Mỹ rất khó cắt viện trợ quân sự của Ai Cập. Lý do đầu tiên như Reuters ghi nhận là hơn 30 năm nay, sợi dây liên kết giữa Mỹ và Ai Cập là hiệp ước an ninh. Kế tiếp, như báo Haaretzcủa Israel đưa tin, Israel (đồng minh của Mỹ) đã nhắc cho Mỹ nhớ hủy bỏ viện trợ quân sự của Mỹ cho Ai Cập có thể gây bất ổn trong khu vực và an ninh của Israel bị đe dọa.

Trong ngày 11-7, nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết trong vài tuần tới Mỹ sẽ giao cho Ai Cập bốn máy bay tiêm kích F-16 và cuối năm giao tiếp tám chiếc F-16. Hợp đồng mua 20 máy bay F-16 trị giá 2,5 tỉ USD đã được Ai Cập ký kết vào năm 2010.

Nói tóm lại, Mỹ vẫn phải bảo vệ lợi ích chiến lược của Mỹ trước đã như Lầu Năm Góc khẳng định: “Quan hệ quốc phòng Mỹ-Ai Cập là nền tảng cho đối tác chiến lược của Mỹ với Ai Cập và xây dựng nền tảng cho ổn định khu vực”. Dù gì chăng nữa, Ai Cập vẫn là quốc gia Hồi giáo đối trọng trong khu vực với dân số đông đến 84 triệu, biên giới giáp dải Gaza và Ai Cập đang kiểm soát kênh đào Suez huyết mạch.

HOÀNG DUY