Cuộc đối đầu giữa Boeing và Airbus

Hàng không giá rẻ tại châu Á giành mua máy bay Tính từ tháng 1-2012, Airbus đã bán được 974 máy bay, trong đó 530 bán cho các hãng hàng không giá rẻ. Boeing bán được 1.203 chiếc, trong đó các hãng hàng không giá rẻ chiếm gần 50% thị phần. Vị trí địa lý của các hãng hàng không giá rẻ trở thành lợi thế giúp họ đẩy nhanh được tốc độ khai thác các đường bay mới, như tại Indonesia “máy bay là phương tiện đi lại duy nhất nối liền 17.000 hòn đảo của quốc gia này” - theo phân tích từ Airbus. Cũng theo bản phân tích, “trong 20 năm qua, việc chuyên chở hành khách tăng đều 5% mỗi năm và do đó sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 15 năm, dù đó là ngay giữa giai đoạn khủng hoảng. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động nhất với 4.300 chiếc đang được khai thác bay”. Lotfi Belhassine, ông chủ hãng Air Liberté, một hãng hàng không ra đời năm 1987 và là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên, nhận xét về trường hợp Trung Quốc: “Khi tôi thành lập hãng Air Liberté, Trung Quốc chỉ mới có khoảng 150 máy bay. Hiện nay, họ có lẽ đang khai thác hơn 3.000 chiếc”. Và đà tăng trưởng này chỉ mới bắt đầu. Tiềm năng khai thác hàng không giá rẻ tại châu Á còn được hỗ trợ bởi viễn cảnh “mở cửa bầu trời” vào năm 2014. “Các hãng khai thác hàng không giá rẻ như Lion Air của Indonesia (ảnh), AirAsia của Malaysia hay Indigo của Ấn Độ đều đang chuẩn bị để trở thành các doanh nghiệp mạnh trong cả khu vực chứ không dừng lại ở trong nước” - ông Mourad Majoul, Giám đốc của hãng cho thuê máy bay Avico, nhấn mạnh. Trước cơ hội ngày càng đến gần, các hãng hàng không giá rẻ tại châu Á đang cố nhanh chân đặt mua máy bay để khi thời cơ đến, họ sẽ có ngay phương tiện và sẵn sàng giành lấy những thị phần tốt nhất về mình. (Theo Le Monde) Boeing và Airbus đua “song mã” Hiện nay, lĩnh vực sản xuất máy bay thương mại gần như trở thành “sân chơi thao túng” của hai hãng Boeing (Mỹ) và Airbus (EU), các hãng khác chỉ chiếm thị phần rất nhỏ. Boeing gần đây cho xuất xưởng loại máy bay mới nhất: Boeing 777-300ER (200 triệu USD/chiếc). Theo quảng cáo của Boeing, loại này có nhiều tính năng vượt trội so với loại hiện đại nhất của Airbus là A340-500/600 (150 triệu USD/chiếc). Ngoài ra, Boeing còn nghiên cứu để đưa ra dòng BWB (“Body Wing Boeing”), nâng lượng vận chuyển lên 1.000 hành khách/chuyến. Một dòng máy bay khác cũng đang được Airbus đầu tư là Airbus A380. Về kỹ thuật, A380 có thể đã gần đạt đến giới hạn thiết kế của kiểu máy bay thông thường (vào thời điểm hiện tại, máy bay dân dụng coi như có khả năng vận chuyển tối đa ở mức 900 hành khách). A380 giúp giảm chi phí vận hành 15% so với Boeing 747 và đây là con bài chiến lược của Airbus trong “cuộc đua song mã”. AT