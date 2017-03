Cuốn sách đáng chê

Cuốn sách có tựa đề rườm rà Confidence Men: Wall Street, Washington and the Education of a President (Những người tin cẩn: Phố Wall, Washington và học vấn của một vị TT). Tác giả cuốn sách là Ron Suskind, từng đoạt giải Pulitzer, tập hợp trong tác phẩm của mình các cuộc phỏng vấn hơn 200 nhân vật trong 746 giờ để mô tả một vị TT yếu kém năng lực điều hành so với các vị tiền nhiệm của Đảng Dân chủ. Những nhân vật được phỏng vấn gồm nhiều cố vấn của TT Obama và những quan chức có quyền ở Nhà Trắng. Đặc biệt có cuộc phỏng vấn riêng ông Obama trong 50 phút.

Báo Anh Daily Telegraph bình luận về cuốn sách với nhận xét ý đồ không trong sáng của tác giả: “Cuốn sách được tung ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn đối với ông Obama khi uy tín của ông đang suy giảm, phải vất vả thực hiện kế hoạch kinh tế mới và đối mặt với thách thức gay go được tái cử trong năm tới”. Tác giả Ron Suskind từng viết 3 cuốn sách “bán chạy” về chính quyền Bush làm tổn thương nghiêm trọng uy tín cá nhân của cựu TT George W. Bush. Với TT Obama, liệu ông có ý đồ tương tự? Trong sách, tác giả đã trích dẫn có dụng ý những nhận xét không hoàn toàn tích cực của một số cựu cố vấn Nhà Trắng về ông Obama. Đáng chú ý có phát biểu của cựu cố vấn kinh tế Larry Summers: “Chúng tôi ở Nhà Trắng như ở nhà một mình, thiếu hẳn chủ nhà”. Từng là bộ trưởng tài chính thời cựu TT Bill Clinton, ông nói: “Ông Clinton không hề phạm những sai lầm (như ông Obama)”. Cựu cục trưởng Cục Ngân sách Phủ TT Peter Orszag nói: “Ông Larry Summers không hề nghĩ TT Obama biết những gì ông cần quyết định!”. Tác giả cuốn sách trích dẫn “lời tự thú” của TT Obama: “Carter, Clinton và tôi đều mắc chung căn bệnh yếu kém về đường lối chính sách”. Nhà Trắng đã giận dữ chỉ trích cuốn sách xúc phạm cá nhân TT Obama và yêu cầu báo giới không đứng về phía tác giả. Người phát ngôn Nhà Trắng nói: “Tác giả Suskind mô tả TT Obama là người bất lực và không quyết đoán là vu cáo”. Nhiều nhân vật quyền lực được trích dẫn phát biểu trong cuốn sách cũng chỉ trích tác giả đã trích dẫn không trung thực, cắt xén, thêm bớt đầy ác ý!

Theo Thanh Tùng (NLĐ)