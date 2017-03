Cựu thủ tướng Anh cũng bị nghe lén điện thoại

Cựu thủ tướng Anh Gordon Brown. Ảnh: Sky

"Gia đình ông Brown choáng váng vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc này cũng như các phương pháp vô đạo đức được sử dụng để moi thông tin cá nhân nhằm vào họ. Công việc lúc này là của cảnh sát", AFP dẫn lời người phát ngôn của cựu thủ tướng Anh nói.

Cảnh sát trước đó thông báo với ông Brown rằng điều tra viên Glenn Mulcaire làm việc cho News International đã xâm nhập vào điện thoại cũng như truy cập vào tài khoản ngân hàng của ông, khi cựu thủ tướng Anh còn là bộ trưởng tài chính. Các thông tin được cho là được gửi về báo thuộc News International. Theo BBC, đó chính là The Sunday Times và The Sunday, hai ấn phẩm của News International.

Đây là lần đầu tiên các cáo buộc nghe lén điện thoại được mở rộng ngoài tờ News of the World, tờ tạp chí khổ nhỏ có 168 năm truyền thống nhưng vừa phát hành số cuối cùng hôm 10/7.

News of the World cùng nằm trong News International, một nhánh của đế chế truyền thông do ông trùm người Mỹ Rupert Murdoch gây dựng. Chính Murdoch đã buộc phải quyết định đóng cửa tờ báo "lá cải" lớn nhất nước Anh trước sức ép quá lớn từ dư luận, sau khi bê bối nghe lén điện thoại của tờ báo này bị phanh phui.

Theo Thành Nam (VNE)