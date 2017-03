Điệp vụ tiêu diệt Bin Laden: Bài viết của Nicholas Schmidle và dư luận

Tạp chí The New Yorker (Người New York): Ra đời năm 1925, là một trong 100 tạp chí hàng đầu của Mỹ chuyên về chính trị, văn hóa-xã hội, nghệ thuật. Tạp chí phát hành 47 số/năm trên cả nước với số ấn bản bình quân 1 triệu bản/năm. 53% số lượng phát hành được tiêu thụ ở 10 khu vực chuỗi đô thị lớn hàng đầu ở Mỹ. Nhiều bộ phim đã được xây dựng dựa theo các câu chuyện đăng trên tạp chí. Bộ phim Brokeback Mountain đoạt giải Oscar năm 2006 được phỏng theo truyện ngắn cùng tên của nhà báo nữ, kiêm nhà văn Annie Proulx đăng trên tạp chí này.

Nhà báo Nicholas Schmidle: Là nhà báo tự do chuyên viết về chính trị và tôn giáo ở nước ngoài, tội phạm đa quốc gia, vấn đề giao thoa văn hóa. Cha anh là Trung tướng lính thủy đánh bộ Robert E. Schmidle Jr., Phó tư lệnh Bộ Chỉ huy không gian mạng quốc gia Mỹ. Anh thường viết cho các báo có uy tín như The New Yorker, The New York Times Magazine, The Atlantic, Slate, The New Republic, The Washington Post.

Năm 2008, anh đoạt giải báo chí Kurt Schork (vinh danh nghề nhà báo tự do). Anh là tác giả cuốn Tồn tại hay diệt vong mãi mãi: Hai năm dữ dội bên trong Pakistan (To Live or to perish forever: Two tumultuous years inside Pakistan) sau chuyến đi thực tế Pakistan hai năm (2006-2008). Anh đã làm việc ở nhiều nơi như Iran, Afghanistan, Bangladesh, Trung Á, Tây Phi, Nga và khu vực Balkan.