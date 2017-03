Điệp vụ tiêu diệt Bin Laden: Geronimo - Kẻ thù đã bị tiêu diệt

22 biệt kích SEAL thiệt mạng ở Afghanistan Báo The New York Times (Mỹ) ngày 7-8 cho biết 22/30 biệt kích SEAL đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng vận tải Chinook của NATO bị bắn rơi vào rạng sáng 6-8 ở thung lũng Tangi thuộc tỉnh Wardak (Afghanistan). Ngoài các biệt kích Mỹ còn có bảy binh sĩ Afghanistan và một người phiên dịch thiệt mạng. Đây là tổn thất về người lớn nhất của quân đội Mỹ từ khi Mỹ phát động chiến tranh ở Afghanistan năm 2001. Người phát ngôn Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong 22 biệt kích thiệt mạng có các biệt kích từ Đội Sáu. Có tin cho rằng các biệt kích Đội Sáu thiệt mạng là những người đã tham gia điệp vụ tiêu diệt Bin Laden ở TP Abbottabad (Pakistan). Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ điều này. Chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh Wardak cho biết trực thăng được triển khai đến thung lũng Tangi để giao chiến với Taliban. Cuộc đấu súng kéo dài 2 tiếng. Tám Taliban bỏ mạng. (Theo NY Times, Times of Bombay)