Điệp vụ tiêu diệt Bin Laden : Vạch phương án tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates kể cho các đồng nghiệp rằng ông từng tham gia ở Phòng Tình huống thời Tổng thống Jimmy Carter để nghe trình bày chiến dịch Móng vuốt đại bàng của lực lượng Delta vào năm 1980 nhằm giải cứu 52 công dân Mỹ bị bắt làm con tin ở Tehran (Iran). Kết quả: Hai máy bay giải cứu đã va vào nhau và rơi xuống sa mạc. Tám binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Robert Gates cảnh báo: “Lúc đó họ cũng nói đột kích bằng máy bay là ý tưởng cực hay”. Do đó ông phản đối đột kích tiêu diệt Bin Laden bằng máy bay trực thăng. *** Bỏ hai phương án đổ bộ từ xa và đào hầm Sĩ quan Brian mời James, chỉ huy phi đội Red của DEVGRU, và hạ sĩ quan cao cấp Mark cùng tham gia nghiên cứu kế hoạch ở tổng hành dinh CIA. Nhóm nghĩ đến kế hoạch đưa máy bay trực thăng đến một điểm bên ngoài TP Abbottabad, sau đó đội biệt kích Mỹ chạy bộ đến mục tiêu. Tuy nhiên, nguy cơ bị phát hiện rất cao và nhóm biệt kích có thể mệt mỏi vì quãng đường chạy đến nhà Bin Laden quá dài. Nhóm cũng xem xét phương án đào đường hầm vào nhà Bin Laden nhưng Bin Laden cũng có thể dùng đường hầm này chạy thoát ra ngoài. Vả lại, hình ảnh do cơ quan tình báo cung cấp cho thấy có vũng nước tù ở khu vực lân cận, như vậy nhà có thể xây trên bãi bồi, mạch nước ngầm có thể ngay dưới bề mặt, do đó phương án đào hầm là bất khả thi. Cuối cùng, nhóm nhất trí phương án tập kích bằng máy bay trực thăng ngay tại nhà Bin Laden.