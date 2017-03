Lý do chính thức về phía Bình Nhưỡng là thế. Tuy nhiên, đô đốc tham mưu trưởng liên quân Mỹ Michael Mullen nhận định Chủ tịch Kim Jong-il mong muốn biểu dương sức mạnh của bộ máy quân sự mà con trai ông là tướng Kim Jong-un đang giữ chức phó chủ tịch Quân ủy trung ương. Báo chí Hàn Quốc ngày 25-11 đã nêu vài giờ trước khi pháo binh CHDCND Triều Tiên khai hỏa, Chủ tịch Kim Jong-il và tướng Kim Jong-un đã gặp nhau tại khu vực bắn pháo.

Báo Le Temps (Bỉ) cho rằng CHDCND Triều Tiên muốn chứng minh hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và Bình Nhưỡng muốn nối lại đàm phán sáu bên. Cây bút bình luận Mỹ Robert Kaplan nhận định thêm CHDCND Triều Tiên còn có hậu ý muốn chứng minh với Mỹ về tiềm lực của đồng minh của CHDCND Triều Tiên.

Bắn vào đối tác để thúc đẩy đàm phán là biện pháp lạ nhưng “điều hợp lý của cái bất hợp lý là thế” như đầu đề bài viết của Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (Pháp) Pascal Boniface. Mỗi lần muốn ngồi vào bàn đàm phán, CHDCND Triều Tiên đều sử dụng biện pháp trả giá như vậy. Ông cho rằng CHDCND Triều Tiên muốn thương lượng song phương với Mỹ và nếu dẫn đến kết cục này thì đây sẽ là thắng lợi ngoại giao của Chủ tịch Kim Jong-il.

Dù sao đi nữa, có lẽ đã đến lúc nối lại vòng đàm phán sáu bên để giải quyết cuộc xung đột cuối cùng kế thừa từ thời chiến tranh lạnh, nếu không Triều Tiên sẽ trở thành ngòi nổ. Cũng vì lý do đó, đến ngày 25-11, Hội đồng Bảo an LHQ chưa dự kiến họp và vẫn tiếp tục thăm dò. Nếu Hội đồng Bảo an ban hành một nghị quyết lên án CHDCND Triều Tiên vào lúc này thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Ngày 25-11, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng quân tại năm đảo ở Hoàng Hải, đồng thời mong muốn đối thoại với Trung Quốc về tình hình CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng bắn pháo lần hai, lần ba nếu Hàn Quốc khiêu khích, đồng thời lên án Mỹ đã bóp méo thông tin về sự việc Hàn Quốc bắn trước. Nước này bác bỏ đề nghị đàm phán cấp tướng của lực lượng của LHQ tại Hàn Quốc.

HOÀNG DUY