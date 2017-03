Điều thú vị về lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ

Năm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức hai lần.

Tưởng chừng như không thể nhưng mặc dù chỉ được phép giữ hai nhiệm kỳ, Barack Obama sẽ tuyên thệ tổng cộng 4 lần.

Năm 2008, Obama đã phải tuyên thệ lại (lần thứ 2) vì Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts nhắc sai thứ tự từ khi thực hiện sự kiện này. Và năm nay, Tổng thống Mỹ sẽ tuyên thệ trong một buổi lễ riêng vào ngày 20/1 trước khi tuyên thệ công khai vào ngày Martin Luther King.

Dưới đây là một số điều thú vị mà Jim Bendant, một sử gia về Ngày Nhậm chức và là tác giả của cuốn "Democracy’s Big Day: The Inauguration of Our President 1789-2013" nêu ra.

Chim không "tâm đầu ý hợp" với người trong một số lễ nhậm chức. Năm 1873, Ulysses S. Grant muốn có những con chim hoàng yến tại buổi lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, các nhà lên kế hoạch lại không dự trù khả năng thời tiết lạnh cực điểm. Một trăm con chim đã chết cóng trong ngày đó.

Trong nỗ lực không để những con chim bồ cầu phóng uế lên chiếc limo mui trần của ông, Richard Nixon đã làm một trong những điều Nixon nhất mọi thời đại vào năm 1973. Ông đã yêu cầu Ủy ban nhậm chức chi 13.000 USD để xịt Roost No More, hóa chất ngăn chim đậu, dọc tuyến đường diễu hành. Dàng chục con chim chết đã rơi xuống đường trong cuộc diễu hành nhậm chức.

Năm 1923, Calvin Coolidge được chính bố đẻ thực hiện lễ tuyên thệ. Coolidge tới thăm bố ông trong một căn nhỏ ở Vermont thì một người đưa tin tới nói rằng Tổng thống Warren G. Harding đã qua đời. Khi người chuyển tin thứ hai đến để nói rằng Coolidge cần phải tuyên thệ nhậm chức ngay, bố của Calvin - một thẩm phán về hòa giải và công chứng viên - đã thực hiện lễ tuyên thệ cho con trai ông trở thành Tổng thống Mỹ lúc 2h47' sáng.

Năm 1961, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Phó Tổng thống Lyndon Johnson nói "bất kể điều gì" khi ông nhầm lẫn ngôn từ tuyên thệ, sân khấu gần như bén lửa trong buổi lễ, ánh tuyết chói lóa khiến cho Robert Frost không thể đọc được bài thơ ông đã viết cho dịp này, và sau này Frost đã gọi sai tên Tổng thổng John Kennedy.

Năm 1829, Andrew Jackson tổ chức một bữa tiệc tại Nhà Trắng sau lễ nhậm chức và gặp rắc rối với việc tách khỏi đám đông dân chúng vây lấy đoàn xe ngăn không cho ông vào cửa chính. Đám đông với những đôi ủng lấm lem dạo khắp tòa nhà, phá hỏng các tấm thảm, và xé rách một số rèm cửa. Cách duy nhất mà các nhân viên Nhà Trắng có thể kéo họ ra bên ngoài là đặt một bình rượu trên bãi cỏ phía trước. Và "mánh lới" này đã thành công.

