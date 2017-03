DSK và “mạng nhện Carlton”

Khách sạn Carlton, Lille - trạm trung chuyển của những bữa tiệc truy hoan... - Ảnh: Le Figaro

Theo AFP, đêm 21-2 một tòa án ở thành phố Lille đã ra phán quyết kéo dài thời hạn giam giữ ông Dominique Strauss-Kahn (DSK) thêm 24 giờ, đến sáng nay 23-2. Sau xìcăngđan cưỡng dâm ở New York, lần thứ hai trong đời chính trị gia nổi tiếng thuộc Đảng Xã hội này phải ngồi tù, lần này là trong một phòng giam 7,5m2 tại nhà tù ở Lille.

Các công tố viên Pháp muốn xác định xem liệu ông DSK có biết những phụ nữ “mua vui” cho ông trong các buổi tiệc truy hoan tại Mỹ, Pháp và châu Âu có là gái điếm hay không ,và liệu ông DSK có biết nguồn gốc bất minh của những khoản tiền chi cho các buổi tiệc truy hoan này không.

Nếu câu trả lời là có, ông DSK sẽ bị truy tố hình sự về tội “tiếp tay cho ma cô dẫn gái”. Cảnh sát Pháp cáo buộc ông DSK, 62 tuổi, đã “vui vẻ” với ít nhất 10 gái gọi của “đường dây Carlton” khi còn giữ chức tổng giám đốc IMF.

Các “tú ông” điều hành

Trang tin France24 cho biết đường dây mại dâm hoạt động từ cuối năm 2010 có trụ sở đầu não là khách sạn Carlton ở Lille. Một nhóm “tú ông” điều hành khách sạn cung cấp gái gọi cao cấp cho các khách hàng cao cấp là các đại gia, chính trị gia, cảnh sát... qua các buổi tiệc truy hoan ngay tại khách sạn Carlton, hoặc ở các khách sạn, nhà hàng tại Washington, New York (Mỹ), Paris (Pháp), Brussels (Bỉ)...

Chủ khách sạn Carlton là Herve Franchois và giám đốc điều hành Francis Henrion hiện đang bị điều tra về tội tổ chức mại dâm. Giám đốc quan hệ công chúng Rene Kojfer bị cáo buộc là kẻ tìm gái. Cảnh sát Pháp đã nghe lén nhiều cuộc gọi của Kojfer cho Dominique Alderweireld - một “tú ông” nổi tiếng ở Bỉ, sở hữu nhiều tiệm mátxa và bar ở khu vực gần biên giới với Pháp. Alderweireld đã bị bắt ở Bỉ hồi tháng 10-2011.

David Roquet - giám đốc Công ty Materiaux Enrobes du Nord, chi nhánh của Tập đoàn xây dựng nổi tiếng Eiffage ở Pháp - bị cảnh sát nghi đã sử dụng công quỹ của Eiffage để chi trả cho những buổi tiệc truy hoan do đường dây Carlton cung cấp. Hồ sơ điều tra cho thấy Roquet đã trả tiền một số buổi tiệc truy hoan ở hộp đêm Aventure và khách sạn Murano ở Paris hồi năm 2009 và 2010. Roquet cũng khai với cảnh sát là đã “đến thăm” ông DSK ở New York hồi tháng 2 và tháng 5-2011, một ngày trước khi tổng giám đốc IMF DSK dính vào vụ bê bối ở khách sạn Sofitel, New York. Đi cùng Roquet là các gái điếm, giả là “thư ký của Tập đoàn Eiffage”.

Doanh nhân thứ hai bị bắt là Fabrice Paszkowski, chủ một chuỗi cửa hàng bán thiết bị y tế. Paszkowski bị cáo buộc đã trả tiền cho các buổi tiệc truy hoan mà ông DSK có tham dự ở Paris, New York.

Một tên tuổi khác là ông cò Jean-Christopher Lagarde, lãnh đạo an ninh đô thị vùng Nord (bao gồm thành phố Lille), mới bị đình chỉ công tác. Theo nhật báo Libération, Lagarde “muốn quan hệ thân cận với DSK để xin một vị trí trong chính quyền Đảng Xã hội sau này”. Lagarde bị cáo buộc đặt phòng tại khách sạn Carlton với “dịch vụ bổ sung” (tức gái điếm), dự một buổi tiệc truy hoan ở Paris hồi đầu năm 2010 cùng DSK, đi cùng Roquet và Paszkowski với các “nữ thư ký” đến New York.

“Trải nghiệm tình nhân”

Theo nhật báo Le Figaro, Rene Kojfer và Dominique Alderweireld, biệt danh là Dodo, đã quen biết nhau từ thập niên 1980 và cùng chung sở thích “gái và bar rượu”. Điều tra của tờ báo cho thấy Dodo tuyển gái khắp thế giới, từ Morocco cho đến Tây Ban Nha và Đông Âu. Ngược lại, Kojfer có mối quen biết rộng, từ cảnh sát cho đến chính trị gia, giới nhà giàu ở Lille và khu vực biên giới Bỉ - Pháp. Do đó, Kojfer chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng. Một số sĩ quan cảnh sát ở Lille tiết lộ Kojfer chủ động tiếp cận họ, mời vào khách sạn và dẫn gái đến tận phòng. Mục tiêu là tìm kiếm sự bảo kê của cảnh sát và mở rộng đối tượng khách hàng. Nguồn tin cảnh sát điều tra cho biết danh sách khách hàng của Kojfer rất dài và “đẹp”: lãnh đạo chính trị, cảnh sát, luật sư, chủ doanh nghiệp... Tất cả đều đang trong tầm ngắm của cơ quan điều tra.

Theo tiết lộ của một số gái điếm trong đường dây của khách sạn Carlton, các bữa tiệc truy hoan “chỉ có rượu champagne và gái”, thường là tại các khách sạn, nhà hàng hoặc hộp đêm cực kỳ sang trọng. Chỉ riêng tiền vé vào cửa đối với mỗi khách hàng là 500 euro (662 USD). “Chỉ một đêm như thế, mỗi đứa chúng tôi có thể kiếm dễ dàng từ 1.500 - 2.000 euro (1.980 - 2.650 USD)” - Le Figaro dẫn lời cô gái gọi Sabrina.

Sabrina cho biết trong các bữa tiệc truy hoan, các gái điếm như cô không phải là thứ gái của một xó xỉnh đường phố nào đó được đưa đến để thỏa mãn nhu cầu tình dục của các khách hàng lắm tiền và có thế lực. Các cô phải ăn mặc khả ái nhưng kín đáo và có phong cách của giới thượng lưu trong xã hội. Mục tiêu là cung cấp cho khách hàng “trải nghiệm tình nhân”, để họ cảm thấy các cô giống như “tình nhân”, chứ tiền bạc không có giới hạn. “Tất cả các cô gái trong nhóm đều hiểu cái vỏ bọc bề ngoài này làm nên vị thế của họ, và họ tỏ ra là những diễn viên đại tài” - Sabrina nói. Không hiếm các cô gái điếm thuộc đường dây Carlton là sinh viên, thậm chí có bằng thạc sĩ.

Báo Le Monde dẫn lời một cô gái gọi khác là Mounia cho biết cô từng bay sang Washington để dự một bữa tiệc cùng DSK với cái giá 2.400 euro (3.170 USD) trong hai ngày cuối tuần. Cô khẳng định với các nhân viên điều tra rằng chắc chắn tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết các cô gái tham dự là gái điếm.

Theo France24, ở Pháp người phạm tội làm ma cô dẫn gái có thể lãnh án tù 7 năm và bị phạt 150.000 euro (198.600 USD). Nếu ông DSK bị kết tội liên quan đến lạm dụng công quỹ, ông có thể bị xử tù 5 năm và bị phạt 375.000 euro (gần 500.000 USD).

Theo Sơn Hà (Tuổi Trẻ)