Được minh oan nhờ ADN - Kỳ 3: Cải cách để chống oan sai

Trung tâm Khắc phục việc kết án oan sai (CWC) thuộc Trường ĐH Luật Tây Bắc, bang Illinois. Tổ chức phi lợi nhuận này đã trở thành động lực quan trọng trong cải cách tư pháp ở bang Illinois.

Ronald Taylor (trái) đang điều trị bệnh ung thư. Ảnh: ctlawtribune.com

37 người được giải oan

Sáu đề xuất của CWC về cải cách pháp luật hình sự Mỹ _ Mở rộng quy định pháp luật của bang Illinois gắn với việc bắt buộc cảnh sát ghi âm việc thẩm vấn tất cả các vụ giết người, đặc biệt là các vụ bị cáo buộc tấn công tình dục trẻ em. _ Cấm cán bộ thẩm vấn của cảnh sát nói dối nghi can về bằng chứng. _ Bãi bỏ việc sử dụng thiết bị phát hiện nói dối trong quá trình thẩm vấn. _ Cải cách thủ tục nhận diện bằng nhân chứng trong ngành cảnh sát để giảm việc xác định sai lầm của nạn nhân và nhân chứng (nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng thay việc nhận điện tội phạm theo kiểu truyền thống bằng một quy trình hoàn toàn khách quan có trình tự sẽ làm giảm việc nhận diện sai xuống còn một nửa). _ Quy định cảnh sát và công tố viên chịu trách nhiệm về sự sai trật trong công tác điều tra và khởi tố hình sự. _ Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ bồi thường nạn nhân bị kết án oan sai.

Kể từ khi được thành lập sau Hội nghị Quốc gia về kết án oan sai và án tử hình vào năm 1998, CWC đã góp phần đắc lực vào việc trả tự do cho 23 người vô tội ở bang Illinois. Trước khi CWC ra đời, những người sau này trở thành thành viên của trung tâm này đã giúp xóa án oan cho 14 người, trong đó có Gary Dotson - người đầu tiên trên thế giới được giải tội nhờ chứng cứ ADN vào năm 1989.

Trong số 37 người nói trên có 13 người bị kết án tử hình. Tính tổng cộng, họ mòn mỏi sau song cửa nhà tù suốt 478 năm vì những tội mà họ không phạm. Với mức kinh phí trung bình dành cho mỗi tù nhân là 25.000 USD/năm, người ta phải nộp thuế cho việc tống giam 37 con người vô tội này khoảng 12 triệu USD - một con số mờ nhạt nếu đem so với những sự nghiệp bị tan nát và gia đình bị đổ vỡ. Đó là chưa kể những cái chết và sự hủy hoại do việc để sổng bọn tội phạm.

Năm 2004, CWC thuyết phục thống đốc bang Indiana là Joe Kernan giảm án tử hình cho tù nhân người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi tên là Darnell Williams. Vụ này về sau trở thành chủ đề của một kịch bản có nhan đề Đếm ngược án tử hình thuộc chuyên mục Luật pháp Mỹ được phát sóng trên kênh A & E vào năm 2005. Năm 2006, CWC tranh tụng thắng để giải tội cho một người đã qua đời tên là Clyde Kennard bị vu hại tội trộm cắp vào năm 1960 và bị kết án bảy năm tù giam. Kennard chết vì bệnh ung thư trong tù năm 1963. Năm 2008, CWC tham gia phong trào luật sư vì cộng đồng ở thủ đô Washington với việc bảo vệ để giảm án cho John Spirko, đây là người đối mặt với án tử hình sắp được thực thi với cáo buộc giết người mà ông không nhận tội.

Những vụ không có chứng cứ ADN

ADN thường được coi là tiêu chuẩn vàng hoặc chứng cứ về sự vô tội thực sự nhưng nó không phải là tiêu chuẩn duy nhất như một số trường hợp đã xảy ra tại CWC:

Gordon “Randy” Steidl đã bị kết án tử hình vì tội giết người cấp độ hai vào năm 1986 dựa trên lời khai của hai gã nghiện rượu. Trung tâm đã chiến thắng khi tranh tụng để tòa phóng thích Randy vào năm 2003 và sự buộc tội được xóa vào năm sau đó.

Một trường hợp khác, một phụ nữ là Tabitha Pollock đang ngủ thì gã bạn trai sống chung giết chết đứa con gái ba tuổi của cô, chuyện xảy ra vào năm 1995. Tabitha bị kết tội giết người cấp độ một khi công tố viên cho rằng cô “phải biết” bạn trai của cô gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Trong vụ này, trung tâm đã thắng lớn với việc năm 2002, tòa đã hủy bản án trước đó và công nhận Tabitha vô tội.

Julie Rea Harper bị cáo buộc oan sai là giết đứa con trai 10 tuổi và lãnh bản án 65 năm tù vào năm 1997 tại quận Wayne. Đây là vụ do kẻ sát nhân Tommy Lynn Sells gây ra và hắn đã gây một vụ tương tự ở các bang Missouri và Texas. Sau khi thắng án, Harper được bồi thẩm đoàn tòa án Clinton tha bổng, cũng tại đây CWC đã cố gắng thay đổi vụ việc. Ngoài việc đưa ra lời thú tội của Sells, các luật sư của trung tâm còn đưa ra các bằng chứng có giá trị pháp lý để chứng minh rằng có một người thứ ba trong nhà không chỉ giết Joel Kirkpatrick mà còn tấn công cả Harper. Bằng chứng này bao gồm việc hắn làm cô bị những vết thương mà Harper không có thể tự gây ra cho mình và vết máu trên quần áo của cô chứng tỏ cô đã phải xô xát với một người thứ ba.

Có ý kiến cho rằng xét nghiệm ADN vi phạm quyền riêng tư của cá nhân. Nhưng mới đây, Tòa án Phúc thẩm liên bang số 3 phán quyết: Mặc dù “mẫu” ADN có thể tiết lộ thông tin cá nhân về dòng dõi gia đình và hàng ngàn bệnh trạng có tính di truyền nhưng “hồ sơ” ADN đơn giản hơn nhiều và chỉ tiết lộ những gì liên quan đến việc nhận dạng, sự riêng tư của người bị bắt giữ vẫn được bảo vệ theo hiến pháp.

Thẩm vấn không ghi âm: Không có giá trị chứng cứ

CWC cũng đóng vai trò động lực vào sự ra đời của Lệnh Đình thi hành án tử hình mà cựu thống đốc bang George Ryan tuyên bố vào tháng 1-2000 cũng như quyết định giảm tội tử hình cho tất cả công dân Illinois vào tháng 1-2003. Công nhận vai trò của CWC, thống đốc đã chọn hội trường Lincoln của Trường ĐH Luật Tây Bắc làm địa điểm công bố quyết định mang tính nhân từ của mình.

Nghiên cứu của CWC cũng đóng vai trò động lực cho sự ra đời chương trình cải cách quy định pháp luật hình sự toàn diện được cơ quan lập pháp bang Illinois phê duyệt vào tháng 11-2003. Có lẽ cải cách quan trọng nhất là việc yêu cầu cảnh sát ghi âm nội dung thẩm vấn nghi can các vụ giết người để ngăn ngừa việc thú tội do bị cưỡng ép (những lời thú tội xằng bậy do bị cưỡng ép là nguyên nhân đưa 16/37 người được trả tự do đề cập ở trên vào cảnh tù tội). Illinois là bang đầu tiên giải quyết vấn đề này bằng luật, theo đó các báo cáo không được chấp nhận trừ khi toàn bộ cuộc thẩm vấn được ghi âm. Sáu bang khác đã học theo bang Illinois gồm: Maine, Maryland, Nebraska, New Mexico, North Carolina và Wisconsin.

Năm 2008, Tòa án Tối cao Nhật Bản tiếp nhận hồ sơ bào chữa của CWC về một vụ giết người làm chấn động dư luận. Bị can là một lão ông 81 tuổi tên là Masaru Okunishi. Ông này nhận tội nhưng CWC xác định ông bị cưỡng ép. Đó là lần đầu tiên một tổ chức pháp lý Mỹ tham gia gửi hồ sơ bào chữa tại Nhật Bản.

CWC thường xuyên bảo trợ các diễn đàn được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về nguyên nhân, tác động xã hội của việc kết án sai và kêu gọi tinh thần cải cách để qua đó cải thiện tính công bằng và chính xác của hệ thống pháp luật về hình sự. Một trong những diễn đàn nói trên diễn ra vào tháng 2-2008 đã nhấn mạnh tình trạng tuyệt vọng của năm khách hàng (miễn phí) vô tội của CWC. Những người này đã được tòa án phán quyết trả tự do vì vô tội nhưng đã năm năm chờ nhận tiền bồi thường thiệt hại mà không thấy trong khi theo luật pháp bang Illinois thì đó là điều đương nhiên. Sau diễn đàn, cơ quan lập pháp bang Illinois ban hành một dự luật cho phép các tòa án thực hiện công việc này để đẩy nhanh quá trình bồi thường.

Luật sư bào chữa Joseph Visone của Ronald Taylor. Ảnh: ctlawtribune.com Ronald Taylor, một trong hai người bị kết án vào năm 1995 về tội giết chủ một cửa hiệu tạp hóa ở bang Connecticut với chứng cứ kết tội là lời khai của Maureen Stiles, một cô gái mại dâm. Tháng 3-2010, Maureen Stiles thừa nhận đã cung cấp lời chứng do điều tra viên xúi giục. Ông này đã thưởng cho cô tiền bạc, một chuyến nghỉ ngơi tại khách sạn và ma túy để cô khai cho xong chuyện. Cô thừa nhận rằng đã không có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ giết người. Cô nói: “Tôi đã day dứt trong nhiều năm, tôi đã nói dối, tôi đã hủy hoại cuộc đời của hai người”.

ĐẶNG NGỌC HÙNG dịch (Theo law.com, northwestern.edu)