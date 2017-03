Gaddafi bị truy lùng như thế nào?

Nơi trú ẩn hiện nay của đại tá Muammar Gaddafi vẫn còn là một câu hỏi. (Ảnh: EPA)

Đội đặc nhiệm có thể theo dõi các cuộc điện thoại của các trợ tá của ông Gaddafi, nghiên cứu ảnh vệ tinh và thẩm vấn nhân chứng.



Và mặc dù các đầu mối đến từ những lời mách nước bên trong Libya, đơn vị đặc nhiệm này còn nhận được sự giúp đỡ từ Pháp và một số nước phương Tây khác. Nhiều nhóm nhỏ CIA cũng sẽ hỗ trợ cuộc truy lùng, theo các cựu quan chức Mỹ.

Gaddafi - không xuất hiện công khai đã nhiều tháng nay - đã ẩn náu bí mật kể từ khi các chiến binh chống chính phủ tràn tới Tripoli hôm 21/8. Bắt được ông Gaddafi sẽ cho phép các nhà lãnh đạo mới thâu tóm toàn bộ đất nước và chấm dứt khả năng vị đại tá này phát động một phong trào chống chính quyền mới.



Sau hơn 4 thập niên dưới sự lãnh đạo của Gaddafi, người Libya giờ đây bị ám ảnh bởi câu hỏi về nơi ở của ông, và đất nước này tràn ngập những tin đồn, đặt ông Gaddafi vào mọi nơi, từ trong một boongke sâu dưới lòng đất Tripoli tới một chốn lưu vong an toàn ở nước láng giềng Niger hoặc Algeria.



Ngày 8/9, chính Gaddafi đã lên tiếng trong một thông điệp ghi âm rằng ông vẫn ở Libya, và hô hào những người trung thành tiếp tục chiến đấu.



Một chiến binh chống Gaddafi, giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, nói rằng các lực lượng cách mạng đã ập vào một biệt thự ở ngoại ô Tripoli tuần trước theo một thông tin chỉ điểm.



Nguồn tin này - tham gia vào chiến dịch kể trên - nói rằng họ tin Gaddaf có mặt trong ngôi nhà và đã trốn thoát qua một đường hầm bí mật chưa đầy một giờ trước cuộc tập kích. Các máy tính vẫn đang mở còn các chén trà vẫn ấm, ông này cho biết, chứng tỏ những người ở đó vừa mới chạy trốn.



Hai đầu bếp làm việc trong tòa nhà đã bị bắt giữ và các tài liệu được thu hồi, chiến binh trên cho hay.



Các quan chức nói rằng thông tin đáng tin cậy nhất, được lựa chọn từ các nhân chứng và những người cung cấp thông tin, cho rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya đang ở bên trong hoặc gần một trong ba thành trì còn lại của ông này - thành phố quê hương Sirte trên bờ Địa Trung Hải, thành phố Bani Walid ở đông nam Tripoli hoặc thành phố Sabha nằm sâu ở vùng sa mạc phía nam.



Anis Sharif, một phát ngôn viên của hội đồng quân sự Tripoli, nói rằng phe nổi dậy đã thành lập một đơn vị gồm hơn 200 "thành viên đặc biệt" dẫn đầu cuộc truy lùng với sự hợp tác của phòng chỉ huy các chiến dịch ở thủ đô. Ông cho biết họ đã xác định được vị trí của Gaddafi và việc bắt giữ ông này chỉ là "vấn đề thời gian".



"Chúng tôi đang lần theo sự di chuyển của ông ta", Sharif nói với hãng tin AP. "Ông ta đang di chuyển trong một đoàn xe nhỏ, cố tránh sự chú ý từ NATO hoặc quân nổi dậy, nhưng chúng tôi đã xác định thành công khu vực 60 km2 nơi ông ta di chuyển. Ông ta cố gắng không ở cùng một nơi trong hơn 2-3 giờ đồng hồ".



Chiến dịch truy lùng Gaddafi được vạch ra dựa vào công nghệ, thông tin từ những người dân địa phương và các nhân chứng đang cố gắng định vị Gaddafi.



"Chúng tôi đang lần theo các cuộc gọi cho trợ tá của ông ta, chúng tôi biết ông ta cố gắng không sử dụng điện thoại di động", Sharif nói. "Chúng tôi cũng đang dùng cả các bức ảnh vệ tinh".



Phe nổi dậy không có sẵn các ảnh vệ tinh của họ, và ông Sharif không tiết lộ ai đã cung cấp cho họ những tư liệu này, chỉ nói rằng chúng xuất phát từ "nhiều nguồn khác nhau".



NATO - đã triển khai các máy bay do thám, máy bay không người lái và vệ tinh tới bầu trời Libya bên cạnh các máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng Gaddafi hơn 5 tháng qua - có thể đang cung cấp thông tin tình báo giúp cho cuộc truy lùng.





Nhưng cả NATO và các quan chức Libya khẳng định liên minh sẽ không giúp lần theo ông Gaddafi, và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố hôm 7/9 rằng nhà cựu lãnh đạo bị lật đổ của Libya "không phải là mục tiêu chiến dịch của NATO".

