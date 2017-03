Giải cứu bé gái Việt 10 tuổi bị bán làm vợ ở Trung Quốc

Mua “vợ” giá 32.000 tệ



Tháng 1-2010, Đặng Trí Quyền (35 tuổi, ở xã Vĩnh Phong, thị trấn Dương Tà, quận Thương Châu, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), nhờ một người quen là Trần Hướng Đông mai mối tìm bạn gái để làm vợ.









Cúi đầu nhận tội

Báo động nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em VN





Theo China Daily, AsiaNews, Danviet.vn



Sau 10 ngày ăn nhờ ở đậu tại nhà một người thân của Trần Hướng Đông ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Đặng Trí Quyền thấy có 3 người đàn ông, 2 người phụ nữ dẫn tới một cháu bé giới thiệu tên là Vương Tiểu Phương.Theo thỏa thuận, Trí Quyền sẽ phải trả 32.000 nhân dân tệ để mua được một người vợ đủ 18 tuổi. Nhưng khi thấy người mai mối dẫn tới một bé gái thấp nhỏ, Trí Quyền đã khất thêm một ngày để có thời gian suy nghĩ. Sau đó, mặc dù còn chút đắn đo, nhưng Quyền cũng đã đồng ý trả đủ tiền để mua Tiểu Phương về làm vợ.Khi về tới nhà, dân làng không ngớt xì xào về sự xuất hiện của bé Phương tại nhà Quyền, bởi từ lâu nay chỉ có anh ta và người cha 70 tuổi sống với nhau. Nhiều người tưởng nhầm Tiểu Phương là con gái của Quyền, nhưng họ lại tò mò: "Sao con gái của anh ta bé thế nhỉ, trông như mới 8 tuổi?". Quyền phớt lờ mọi xầm xì của hàng xóm và ngang nhiên mời họ hàng, bạn bè đến dự bữa "tiệc cưới" tổ chức tại nhà.Khi đến tham dự, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước ngoại hình của cô dâu. Nhưng đã chuẩn bị trước, Quyền thản nhiên giải thích sở dĩ vợ anh ta thấp bé vì cô là người dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Vân Nam và hiện đã tròn 16 tuổi.Suốt gần một năm làm "vợ" của Trí Quyền, bé Tiểu Phương không bị đối đãi tàn tệ, song cô bé rất nhớ bố mẹ và nhiều lúc muốn trốn về nhà. Trong khi đó, Quyền vẫn đinh ninh rằng cuộc hôn nhân của anh ta cuối cùng đã thành công và không bị ai nhòm ngó.Tuy nhiên đến đầu tháng 11-2010, qua trình báo của người dân địa phương, Công an thành phố Thương Lạc đã phát hiện và giải cứu được bé Tiểu Phương, khi đó đã tròn 10 tuổi, khỏi cảnh bị bắt cóc và bị ép làm vợ.Khi Tiểu Phương được đưa tới đồn công an, một nhân viên đề nghị cô bé viết tường trình nhưng Phương chỉ viết được vài chữ bằng tiếng Việt. Khi công an Trung Quốc bật Internet và chỉ cho Tiểu Phương một vài bức ảnh về người dân tộc VN, cô bé đã reo lên vì nhận ra đồng bào mình.Tại cơ quan công an, lúc đầu Trí Quyền còn bao biện và cho rằng: "Vợ tôi là Vương Tiểu Phương, đã được hắn mua về với giá 32.000 nhân dân tệ chứ không phải bị lừa bán. Tiểu Phương đã 16 tuổi, sở dĩ cô thấp bé là vì là người dân tộc thiểu số, điều kiện gia đình kém nên không lớn được". Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Đặng Trí Quyền cũng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Dựa vào lời khai và chữ viết bằng tiếng Việt của Tiểu Phương, Cơ quan công an Trung Quốc kết luận rằng, Tiểu Phương là người VN và bị bắt cóc khi đang ở quê nhà. Theo lời kể của Tiểu Phương (qua phiên dịch viên), bé bị một người lạ dụ dỗ lên xe máy, sau đó đưa sang Trung Quốc. Khi bị bán cho Đặng Trí Quyền, Tiểu Phương mới 9 tuổi và lúc được giải cứu thì bé Phương đã bước sang tuổi thứ 10.Đặng Trí Quyền sau đó cũng thừa nhận đã biết Vương Tiểu Phương là người VN từ khi mua cô bé về làm vợ và hai người chung sống với nhau từ khi cô bé được mua về, nhưng Vương Tiểu Phương chưa mang thai lần nào.Mạng thông tấn "Tin tức châu Á" cho biết, từ năm 1998 đến 2010, ít nhất 4.500 phụ nữ và trẻ em VN đã bị bán qua biên giới để phục vụ cho ngành công nghiệp tình dục.Điểm đến của khoảng 65% trong số "nô lệ tình dục" này là Trung Quốc, sau đó là Campuchia, Lào, Thái Lan, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Trẻ em bị bán trong các cuộc đấu giá trên Internet cho kẻ trả giá cao nhất, thông qua các website đặc biệt, cập nhật "những gương mặt mới ít nhất 3 hoặc 4 lần mỗi ngày".Nạn mua bán "nô lệ tình dục" lớn nhất được ghi nhận tại khu vực biên giới giữa VN và Trung Quốc, nơi số lượng các vụ buôn người trái phép chiếm khoảng 65% số vụ. Các nạn nhân nữ bị bắt ép phục vụ thị trường mại dâm hoặc bị bán làm cô dâu hay "lao động khổ sai". \hêm 10% trường hợp liên quan đến nạn buôn người được ghi nhận ở biên giới giữa VN và Campuchia: Phụ nữ bị bắt phục vụ khách làng chơi ngay khi rời khỏi lãnh thổ VN hoặc đưa tới các quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức.Cũng theo mạng thông tấn “tin tức châu Á”, một tài liệu mới công bố của Chính phủ VN gần đây cho thấy, hiện có khoảng 6,3% số vụ các nạn nhân bị đưa vượt biên giới sang Lào, xuyên qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Quảng Trị. Trong một số trường hợp, các nạn nhân được đưa tới hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài để lên đường tới Malaysia, Hongkong, Macau hoặc các nước thuộc châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.