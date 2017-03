Giải mã 10 tin đồn về “Năm đại họa 2012”

Sự quan tâm của dư luận đã khiến nhiều nhà phân tích vào cuộc để chỉ ra các thông tin nào là sự thật, thông tin nào là lời đồn thổi và liệu nhân loại đã lo lắng một cách quá mức về cái gọi là ngày diệt vong hay không?

1. BỊ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH XÂM LƯỢC

Việc bị người ngoài hành tinh tấn công đã là chủ đề của nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, kể từ khi tác giả HG Wells cho ra mắt cuốn truyện War of the Worlds (Đại chiến giữa các thế giới) vào năm 1898. Những người tin vào hướng giả thuyết này chỉ vào một số yếu tố như vụ rơi “đĩa bay” ở Roswell, New Mexico vào năm 1947, và các đoạn video, hình ảnh ghi lại những vật thể bay lạ trên bầu trời là bằng chứng. Tuy nhiên nhân loại đã giám sát các hoạt động liên quan tới đĩa bay suốt 50 năm qua và không một thứ gì trong đó cho thấy loài người sẽ bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công trong tương lai xa, chưa nói gì tới thời điểm gần như năm 2012.

2. VA CHẠM VỚI NIBIRU

Hàng ngàn diễn đàn trên mạng và các trang web đã phát tán dữ liệu cho rằng những năm đầu thế kỷ 21, Nibiru, một hành tinh chưa từng được phát hiện trong Thái dương hệ sẽ va chạm hoặc đi ngang qua Trái đất với khoảng cách rất gần và gây nên nhiều thảm họa kinh hoàng. Nibiru là một sản phẩm được tác giả Zechariah Sitchin đề cập tới trong một cuốn sách hồi cuối những năm 1960. Tuy nhiên ông chưa bao giờ nêu ra ý tưởng nó sẽ đe dọa tới Trái đất. Một số người tìm cách bảo vệ giả thuyết của họ bằng việc dẫn tuyên bố của NASA rằng thế giới mới phát hiện ra hành tinh thứ 10 ở ngoài rìa Thái dương hệ. Thực tế hành tinh thứ 10 này sẽ không thể tiến sâu hơn vào phía bên trong của Thái dương hệ và không thể va chạm với Trái đất.

Nhân loại diệt vong là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm trong năm 2010

3. THẢM HỌA MẶT TRỜI

Bia ký Maya xác định năm 2012 là năm tận thế của nhân loại. Theo các nhà khảo cứu bia ký mật ngôn Maya vùng Trung Mỹ, sấm ký Maya đã tiên đoán thế giới sẽ tận thế vào ngày 21/12/ 2012. Dựa trên kịch bản này, Mặt trời sẽ hoạt động mạnh và tia sáng của nó sẽ gây ảnh hưởng hủy diệt tới loài người và hệ sinh thái Trái đất. Giới khoa học khẳng định chưa có bằng chứng khoa học nào về việc hiện tượng này từng xảy ra trong quá khứ. Họ cũng nói rằng ánh sáng mạnh của Mặt trời hiện chưa đủ mạnh để tiêu diệt Trái đất trong năm 2012. Tương lai, khi đã hết năng lượng, Mặt trời sẽ nở ra thành một ngôi sao đỏ lớn và nuốt chửng Trái đất. Nhưng chuyện này sẽ chỉ xảy ra sau chừng 5 tỉ năm nữa.

4. DỊCH CHUYỂN 2 CỰC NAM BẮC

Một lượng không nhỏ những người tin vào ngày tận thế đã ủng hộ giả thuyết nói rằng sự đảo chiều các cực từ trường của Trái đất là không tránh khỏi và nó sẽ gây rối loạn hoạt động quay của hành tinh, qua đó gây nên các sự kiện mang tính thảm họa. Họ chỉ vào bằng chứng là các cực từng dịch chuyển trong quá khứ Trái đất và những sự đảo chiều này có thể tính toán được bằng việc nghiên cứu từ trường hoặc các vệt đen ở Mặt trời. Họ tin rằng người Maya và Ai Cập cổ đã phát hiện ra bằng chứng của hiện tượng đảo chiều các cực của Trái đất trong tương lai nhưng các thông tin này bị nhiều chính phủ che giấu. Song nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học Princeton, Mỹ, và ĐH Paul Sabatier, Pháp cho thấy Trái đất từng tái cân bằng cách đây 800 triệu năm và cực Bắc có bị dịch chuyển hơn 50 độ trong thời gian kéo dài 20 triệu năm. Nghĩa là sự dịch chuyển các cực sẽ không đủ nhanh để xáo trộn cuộc sống Trái đất.

5. HOẠT ĐỘNG CỦA SIÊU NÚI LỬA

Theo giả thuyết này, một sự phun trào núi lửa lớn chưa từng thấy sẽ xảy ra trong năm 2012. Hàng triệu tấn đất đá và khí độc sẽ bay vào bầu khí quyển Trái đất, dẫn tới việc thế giới trải qua một mùa đông hạt nhân do thiên nhiên tạo ra, qua đó tiêu diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh. Phần lớn các quan ngại về siêu núi lửa tập trung vào vùng đất nằm dưới công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ, do các ảnh vệ tinh chụp mấy năm gần đây cho thấy thay đổi của nham thạch dưới bề mặt vùng đất này. Tuy nhiên không ai có thể chắc khi nào siêu núi lửa sẽ thức giấc ở đây và liệu có một sự kiện như thế sẽ diễn ra hay không.

6. ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI THỨ 3

Sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc vào năm 1945, đã có những lo ngại rằng rồi người ta sẽ lại đánh nhau to thêm một lần nữa. Việc các nước đang nắm trong tay nhiều vũ khí hạt nhân có thể khiến Thế chiến thứ 3 có mức độ hủy diệt vô cùng tàn khốc. Một số người tin rằng cuộc chiến sẽ nảy sinh từ hai miền Nam và Bắc Triều Tiên trước khi lan ra thế giới. Giới phân tích cũng chỉ ra khả năng chiến tranh nổ ra khi Trung Quốc vươn lên mạnh về mặt quân sự và Mỹ có các phản ứng để kiềm chế. Ngoài ra còn phải tính tới khả năng nổ ra chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, 2 nước đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên khả năng nổ ra Thế chiến thứ 3 trong năm 2012 được đánh giá là khá nhỏ.

7. CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ TOÀN CẦU

Kể từ tháng 11/2001 và sau cái chết của gần 3.000 người Mỹ, đã có những lo ngại về việc Al Qaeda và các tổ chức khủng bố tương tự sẽ nắm được vũ khí hủy diệt hàng loạt và qua đó gây ra nhiều vụ tấn công chết chóc. Bản thân trùm khủng bố Osama bin Laden đã tuyên bố cách nay vài năm rằng tổ chức khủng bố của ông ta đã sở hữu vài vũ khí hạt nhân. Nhưng tới nay người ta chưa tìm thấy bằng chứng nào cho tuyên bố này.

8. KHỦNG HOẢNG DẦU LỬA

Việc giảm bớt trữ lượng dầu lửa trên toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tăng mạnh tiêu thụ dẫn tới một cuộc khủng hoảng “vàng đen”. Hiện tượng này sẽ gây ra hậu quả nặng nề trên khắp thế giới do nước nào cũng phụ thuộc vào dầu lửa để phát triển kinh tế. Những bất ổn về kinh tế có thể gây nên các rối loạn về mặt trật tự xã hội, kéo theo nhiều ảnh hưởng khác. Đây là hướng tiếp cận được nhiều nhà phân tích ủng hộ, dù không đồng tình về chuyện nó có thể khiến nhân loại diệt vong vào năm 2012.

9. SỰ DIỆT VONG CỦA CÁC ĐÀN ONG

Hơn 1/3 các tổ ong nuôi thương mại của Mỹ đã bị tiêu diệt bởi hội chứng mang tên CCD vào năm 2008. Hội chứng này khiến toàn bộ ong thợ trong tổ đột ngột chết hết, để lại mình con ong chúa. Ngoài Mỹ, hội chứng này đã xuất hiện ở Pháp, Bỉ, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cho tới nay người ta chưa tìm thấy thuốc chữa cho hội chứng đáng sợ này. Nếu hội chứng lan rộng và khiến loài ong trên toàn cầu bị chết, loài người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khoảng 1/3 lương thực toàn cầu được tạo ra nhờ hoạt động của loài ong. Nếu ong tuyệt chủng, loài người sẽ đối mặt với nạn đói lan rộng và theo chân nó là tình trạng bạo loạn xuất hiện trong xã hội.

10. SỰ SỤP ĐỔ MÔI TRƯỜNG

Đây là hướng giả thuyết được đặt ra đã lâu. Sự thoái hóa đất trồng, sự phá hủy tầng ozone và hiệu ứng nhà kính là các sản phẩm do con người gây ra, sẽ tác động trở lại chúng ta. Theo giới khoa học, chưa rõ tác động tới từ thay đổi môi trường có gây ra sự diệt vong hay không nhưng thời gian trước mắt, nhân loại chắc chắn sẽ phải chịu những ảnh hưởng khắc nghiệt hơn do thời tiết mang lại.



Theo Tường Linh (TT&VH)