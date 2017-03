Giáo hoàng Benedict XVI đột ngột từ nhiệm

Ông là người đầu tiên của Nhà thờ Thiên Chúa giáo từ nhiệm kể từ thời Trung cổ tới nay. Vị giáo hoàng 85 tuổi đã quyết định rời vị trí này từ ngày 28/2 tới.

Giáo hoàng Benedict XVI

Giáo hoàng Benedict nói rằng ông ‘hiểu rõ tầm quan trọng của hành động này” nhưng ông không đủ sức khỏe để điều hành do tuổi cao.

Reuters dẫn lời một quan chức của Vatican cho biết họ mong rằng giai đoạn giữa lúc Giáo hoàng từ nhiệm và việc bầu nên một người kế nhiệm sẽ "càng sớm càng tốt’.

Tuy nhiên, việc Giáo hoàng từ nhiệm cũng có nghĩa là vị trí này sẽ bị bỏ trống cho tới khi nào người kế nhiệm mới được chọn lựa.

Người phát ngôn Vatican nói rằng Giáo hoàng đã khiến họ "bất ngờ", vì ngay cả những người thân cận nhất với Giáo hoàng cũng không được thông báo trước về quyết định này.

Trong suốt thời gian tại nhiệm, Giáo hoàng Benedict có tham gia mạng xã hội bằng máy tính bảng Ipad. Ông luôn trực tuyến những ngày này với tài khoản là @Pontifex trên mạng Twitter.

Giáo hoàng Benedict XVI. (Nguồn: EPA)

AFP đưa tin linh mục Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh : "Đức giáo hoàng cho biết ngài sẽ thông báo lại vào lúc 20 giờ ngày 28/2, và sự kiện này sẽ bắt đầu giai đoạn ghế trống tại Tòa thánh."

Đây là một thông báo gần như chưa từng có trong lịch sử Thiên Chúa giáo và là một cú sốc đối với các tín đồ trung thành của tôn giáo này.

Đức Giáo hoàng đã giải thích rằng vì lí do tuổi cao, Ngài không còn đủ sức khỏe để điều hành Tòa thánh: "Sau khi đã nhiều lần tự vấn lương tâm trước Chúa, tôi đã nhận thấy một cách chắc chắn rằng vì tuổi cao nên sức khỏe của tôi không còn thích hợp để điều hành Nhà thờ."

Trong danh sách những nhân vật có nhiều thế lực nhất về chính trị, kinh tế, tài chính (quyền lực nhất) thế giới năm 2012 do Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố, Giáo hoàng Benedict XVI được Forbes xếp ở vị trí thứ năm.

Giải thích về xếp hạng này, tạp chí này cho biết theo học thuyết “Quyền lực Tối thượng của Giáo hoàng”, Giáo hoàng Benedict XVI có quyền lực tối cao, đầy đủ, ngay lập tức và toàn thể” đối với các linh hồn của 1,2 tỷ tín đồ Thiên chúa giao trên khắp thế giới. Với tư cách nhà lãnh đạo của Vatican, ông cũng được coi là một nguyên thủ quốc gia.

Giáo hoàng Benedict XVI sinh ngày 16/4/1927, là đương kim giáo hoàng Công giáo Rome và là giáo hoàng thứ 265 của giáo hội này. Ông được bầu làm giáo hoàng trong một cuộc Mật nghị Hồng y vào ngày 19/4/2005, ở tuổi 78, người Đức thứ chín làm giáo hoàng. Giáo hoàng Benedict kế nhiệm Giáo hoàng John Paul II.

Ông là người cao tuổi nhất được bầu làm giáo hoàng kể từ giáo hoàng Clement XII (1730-40). Ông tiếp nối tông hiệu của giáo hoàng Benedict XV (một người Italy) trị vì từ 1914-1922 trong suốt Đệ nhất Thế chiến.

Thông thường, Giáo hoàng là chức vụ cả đời. Tuy nhiên, trong cuốn sách “Light of the World: The Pope, the Church, and the Sign of the Times" (tạm dịch “Ánh sáng của Thế giới: Giáo hoàng, Nhà thờ, và Dấu hiệu của Thời đại”), Giáo hoàng Benedict XVI viết: “Vâng, khi một Giáo hoàng nhận ra rằng, ông không còn đủ thể lực, trí lực và tinh thần đảm trách sứ mệnh của mình nữa, thì ông có cái quyền, và đôi khi là nghĩa vụ, từ chức."

Theo Lê Thu (VNN/RT), Hoàng Long (Vietnam+)