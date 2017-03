Giáo hoàng mới rất có thể sẽ là một người châu Phi

Người phát ngôn Tòa thánh, Đức ông Federico Lombardi cho biết các thủ tục để tiến hành bầu Gíáo hoàng mới sẽ được bắt đầu tiến hành kể từ ngày 1/3.

Mặc dù cuộc họp “Mật nghị Hồng y” để bầu Giáo hoàng mới hiện vẫn chưa được ấn định sẽ tổ chức vào ngày nào trong tháng Ba, nhưng Đức ông Lombardi dự đoán Vatican sẽ có một Giáo hoàng mới trước lễ Phục sinh (31/3).

Sau quyết định từ chức khá bất ngờ nói trên của Gíao hoàng Benedict, công luận hiện nay đang tập trung quan tâm vào việc ai sẽ là người kế nhiệm Giáo hoàng trong cuộc họp “Mật nghị Hồng y” sắp tới.

Trong bối cảnh Giáo hội Công giáo đang phát triển ở Châu Phi cũng như châu Á và Mỹ Latinh, cả về quy mô lẫn thế lực, khả năng một hồng y ở ngoài Châu Âu được bầu làm Giáo hoàng ngày càng gia tăng.

Điều này lý giải lý do tại sao một số ý kiến cho rằng vị Giáo hoàng kế tiếp có thể là Hồng y Francis Arinze, 80 tuổi, người Nigeria, và ứng cử viên triển vọng tiếp theo là Hồng y Peter Turkson, 64 tuổi, người Ghana.

Hồng y Francis Arinze rất có thể sẽ trở thành Giáo hoàng mới (Nguồn: AFP)

Một số nhà phân tích chuyên theo dõi về Vatican thì nhận định những nhân vật có khả năng được bầu làm Giáo hoàng là Hồng y Marc Ouellet, 68 tuổi, người Canada, hoặc Hồng y Angelo Scola thuộc Giáo phận Milan của Italy, tiếp đó là Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Tarcisio Bertone và Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italy.

Cũng có ý kiến cho rằng một Giáo hoàng mới vẫn sẽ là một nhân vật đến từ Châu Âu và sẽ tiếp tục thực hiện các giá trị mà Giáo hoàng Benedict đã theo đuổi bấy lâu nay.

Nguyên nhân ở đây là trong tổng số 120 hồng y tham gia cuộc họp bầu Giáo hoàng sắp tới, có khoảng một nửa là người châu Âu và có tới 67 hồng y là do Giáo hoàng Benedict bổ nhiệm.

Tuy nhiên, những nhận định nói trên cũng chỉ là những dự đoán ban đầu vì còn nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem kết quả của cuộc họp Mật nghị Hồng y để bầu giáo hoàng sắp tới, dự kiến tổ chức trong tháng Ba.

'Sự kiện Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 28/2 tới là một động thái khá bất ngờ. Hầu hết các nhà lãnh đạo Italy cũng như một số lãnh đạo các nước trên thế giới đều đã lên tiếng trước quyết định từ chức của Giáo hoàng.

Trong giới lãnh đạo Italy, Thủ tướng tạm quyền Mario Monti là chính trị gia đầu tiên bày tỏ sự ngạc nhiên, sửng sốt của mình trước tuyên bố từ chức bất ngờ của Giáo hoàng.

Theo nhật báo “La Stampa”, tại cuộc gặp với báo giới ngày 11/2, Thủ tướng Monti cho biết trong các cuộc gặp gần đây giữa ông với Giáo hoàng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy Giáo hoàng sẽ ra quyết định từ chức.

Thủ tướng Monti cũng từ chối bình luận liệu quyết định từ chức của Giáo hoàng có làm thay đổi, hoặc ảnh hưởng đến quan hệ giữa Vatican và Nhà nước Italy hay không.

Còn theo Hãng tin AKI, lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả Pier Luigi Bersani, ứng cử viên thủ tướng đầy tiềm năng trong cuộc tổng tuyển cử ở Italy vào ngày 24 và 25/2 tới, nói rằng quyết định của Giáo hoàng có thể tạo ra một tiền lệ mới cho các giáo hoàng trong tương lai, bởi vì theo truyền thống bấy lâu nay, các giáo hoàng thường qua đời trong khi vẫn còn tại nhiệm. Ông Bersani bình luận rằng quyết định từ chức của Giáo hoàng Benedict 16 là một quyết định quan trọng mang tính lịch sử và điều này chỉ xảy ra 2 lần trong nhiều thế kỷ qua.

Trong khi đó, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano cho biết trong cuộc gặp mới đây nhất giữa ông với Giáo hoàng, ông nhận thấy rõ ràng rằng Giáo hoàng đã ý thức được gánh nặng công việc đầy khó khăn mà mình đang đảm nhiệm trong bối cảnh tuổi cao, sức yếu.

Có tin nói Tổng thống Napolitano trong cuộc gặp này cũng đã được Giáo hoàng thông báo về quyết định từ chức của mình. Chủ bút tờ “L'Osservatore Romano”, nhật báo của Tòa thánh, ông Giovanni Maria Vian thì tiết lộ rằng ý định từ chức của Gíao hoàng đã được quyết định “cách đây vài tháng”.

Vị chủ bút này cho biết sau chuyến công du đến Mexico và Cuba cũng như sau khi đánh giá kỹ lưỡng lại bản thân mình, Giáo hoàng đã có quyết định sẽ từ chức vì lý do tuổi tác.

Về phần các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự ủng hộ và ca ngợi Giáo hoàng Benedict XVI. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Tổng thống Obama đã đánh giá cao những hợp tác giữa ông với Giáo hoàng trong 4 năm qua, đồng thời nói rằng Giáo hội Thiên chúa giáo đóng một vai trò rất quan trọng đối với Mỹ và Thế giới

Tổng thống Obama cũng đưa ra những lời chúc tốt đẹp nhất đối với các hồng y, những người sẽ sớm nhóm họp để bầu ra nhân vật kế nhiệm Giáo hoàng Benedict 16.

Tổng thống Pháp Francois Holland đã gọi quyết định của Giáo hoàng Benedict là một quyết định “đáng kính trọng” và mang tính nhân văn.

Thủ tướng Anh David Cameron thì đưa ra lời chúc sức khỏe đối với Giáo hoàng đồng thời ca ngợi những nỗ lực không mệt mỏi của Giáo hoàng trong việc củng cố các quan hệ giữa Anh và Giáo hội Thiên chúa giáo.

Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel thì nhấn mạnh quyết định từ chức của Giáo hoàng là một tin tức gây xúc động và là một lựa chọn khiến bà phải bày tỏ sự kính trọng ở mức cao nhất của mình.

Về phía các lãnh tụ tôn giáo, đến thời điểm này, lãnh tụ của những người Hồi giáo theo dòng Sunni, Ahmad el Tayyeb cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, sửng sốt trước quyết định từ chức đầy bất ngờ của Giáo hoàng.

Lãnh đạo các Giáo sĩ Do thái tại Israel, Yona Metzger thì ca ngợi Giáo hoàng Benedict về việc đã thúc đẩy “các quan hệ giữa Do thái giáo, Hồi giáo và Giáo hội công giáo”, đồng thời chúc Giáo hoàng sức khỏe và sống lâu.

Liên quan đến lý do từ chức của Giáo hoàng, các báo đưa tin hiện vẫn chưa rõ là lý do gì. Tuy nhiên, theo tuyên bố do Vatican đưa ra, Giáo hoàng nói Ngài không còn đủ sức khỏe để thực hiện sứ mệnh được ủy thác một cách trọn vẹn. Sức khỏe của Ngài, vì tuổi tác cao, không còn thích hợp với các yêu cầu của chức vụ.

Giáo hoàng phát biểu tại cuộc họp với các hồng y rằng “trong thế giới ngày nay”, một vị giáo hoàng phải có đủ sức mạnh để phát biểu và tham gia các sinh hoạt, và sức khỏe của chính Ngài đã sa sút trong mấy tháng gần đây.

Hồi Lễ Phục Sinh năm ngoái, báo chí từng đưa tin Giáo hoàng trông mệt mỏi, có lẽ là do chuyến công du kéo dài tới Mexico và Cuba. Anh trai của Giáo hoàng Benedict XVI từng nói rằng khi đó Giáo hoàng có ý định giảm công du nước ngoài vì lý do sức khỏe.

Theo Ngự Bình - Phạm Thành - Minh Đức (Vietnam+)