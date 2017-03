Hành trình của những máy bay chở đầy tiền

Hành trình của 40 tỷ đô

Việc chuyển hàng tỷ đôla bắt đầu từ khu nhà của cơ quan dự trữ liên bang, một nơi được canh phòng cẩn mật nằm ở số 100 phố Orchard tại East Rutherford, bang New Jersey. Tại đây, các nhân viên đã được kiểm tra kỹ càng bắt đầu chất các tấm nâng hàng (palet) chứa đầy các cục tiền lớn vào xe kéo để đưa chúng về Washington D.C. Những tải tiền được lấy từ một tài khoản ở ngân hàng dự trữ liên bang New York - vốn được gọi là "Quỹ phát triển Iraq", chứa hàng tỷ đôla của chính quyền Saddam Hussein từng bị đóng băng theo các chính sách trừng phạt của toàn cầu và Mỹ.

Số tiền này không phải là tiền thuế nhưng chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nó sẽ được chuyển tới nơi cần thiết.

Mỗi tấm nâng hàng chứa 640 bó tiền, hay còn gọi là gạch theo cách nói của những người vận chuyển. Mỗi gói, nặng 680kg, gồm hàng chục nghìn USD tiền mặt trong đó và được phân chia bằng màu sắc. Niêm phong màu vàng dành cho những gói toàn 100 USD, màu nâu là 50 USD và màu tím là 20 USD...

Quá trình này được tiến hành cực kỳ bí mật, hãy thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu bọn mafia biết được xe tải nào chở tiền. Việc canh giữ tiền mặt được ghi chép chi tiết khi nó rời cơ quan dự trữ liên bang New York và được sĩ quan không lực ký xác nhận, đó là người giám sát việc đưa tiền lên máy bay C17 và chuyển tiền sang Baghdad. Khi chuyến hàng được đưa tới Baghdad, Basel đã có mặt ở đó.

Việc Basel trở thành người đón số tiền được chở bằng đường không lớn nhất trong lịch sử thế giới đã diễn ra một cách ngẫu nhiên. Là người nói thạo nhiều thổ ngữ Ả rập, Basel tới Iraq cùng quân đội Mỹ với tư cách là một dân thường. Cả Basel lẫn sếp cũ của ông này đều nói, Basel đã đứng ở khu vực chờ trong dinh thự của Saddam Hussein từ đầu năm 2003 để chờ nhiệm vụ đầu tiên của mình. Trong khi Basel chờ đời, một quan chức Bộ tài chính Mỹ bước vào phòng và tìm kiếm một người phiên dịch.

"Tôi có một vụ việc cần giải quyết", quan chức trên nói. Basel giơ tay.

Basel nói, mỗi khi tới sân bay đón tiền ông ta thường đi cùng 2 quan chức chính phủ Iraq và những người này có trách nhiệm ký vào các hóa đơn do quan chức Không quân Mỹ đưa ra. Hai người này có trách nhiệm giám sát chữ ký của nhau. Việc này là nhằm bảo vệ cho chính phủ Iraq cũng như chính Basel. Basel muốn rằng ông ta có thể chứng minh rằng đã giao nộp số tiền theo đúng cam kết. Tuy nhiên, trong bối cảnh hỗn loạn của chiến tranh, dường như không ai nghĩ tới các thủ tục giấy tờ. Basel nói, chính phủ lâm thời lúc đó không đưa cho ông ta bất cứ một mẫu giấy hay tài liệu nào ghi lại việc chuyển tiền. Do đó, Basel phải tự mình làm giấy biên nhận.



Giấu 1 tỷ USD tiền mặt trong xe rác



Trong một tài liệu mà Basel cho phóng viên CNBC có hóa đơn vận chuyển 1 tỷ USD vào tháng 4/2006. Basel tự ghi giấy biên nhận. Nội dung của tờ giấy này có đoạn: "Chứng nhận rằng chúng tôi, những người ký dưới đây, đã nhận được từ Basel tổng số tiền là 1 tỷ đôla Mỹ. Phía dưới nội dung trên là chữ ký loằng ngoằng của hai quan chức Ngân hàng trung ương Iraq.

"Tôi đã ghi chép đầy đủ. Với chữ ký của chính phủ Iraq, điều đó chứng tỏ rằng số tiền đã nằm dưới sự canh giữ của chính phủ Iraq ngay sau khi nó được dỡ xuống từ máy bay của Mỹ. Công việc của Basel là đảm bảo số tiền ở đó hoặc ít nhất là cho tới khi nó vào tới kho của ngân hàng trung ương Iraq.

Dù không được đào tạo bài bản về an ninh song Basel có năng khiếu thiên bẩm về các chiêu đánh lừa. Để đưa trót lọt hàng tỷ USD tiền mặt qua trước mắt lực lượng nổi dậy mà không bị phát hiện, Basel đã dùng hàng loạt chiêu thức. Ngoài ra, Basel cũng không bao giờ dùng cùng một chiếc xe chở tiền do đó, quân nổi dậy hoặc bọn tội phạm không thể xác định được xe nào chở tiền. Với một số vụ chuyển tiền được coi là nguy hiểm, Basel tránh kèm theo đoàn xe an ninh vì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy có một cái gì đó rất quan trọng đang được vận chuyển.



Basel vạch kế hoạch với các chuyến bay chở tiền để máy bay không tới Baghdad vào thời điểm nguy hiểm. Ngoài ra, người này còn thuê xe tải chở rác và đằng sau xe cất giấu 1 tỷ USD tiền mặt ở đó. "Và lúc đó, tôi ngồi ở phía trước, tay lăm lăm chĩa súng vào tài xế. Tôi nói với anh ta, đừng cố làm điều gì buồn cười. Nếu mọi việc trôi chảy, anh sẽ kiếm được 1.000 USD. Nếu anh chỉ cần có một động thái gì đó, tôi sẽ giết anh ngay tại đây và tự mình lái nốt phần đường còn lại".

Basel nói, các tài xế mà ông ta thuê đều sướng run khi nhận được 1.000 USD và không ai cố ăn cắp dù chỉ một đồng. Tuy nhiên, Basel không bao giờ dùng cùng một lái xe cho 2 lần chở tiền.

Công việc ở Baghdad của Basel đầy rủi ro. Có thời điểm, quân nổi dậy treo thưởng cho đầu ông này là 1 triệu USD. Cũng có lúc, chính phủ Iraq ban lệnh bắt Basel song ông này đều cười và nói tiền thưởng đáng lẽ phải cao hơn. Theo Basel, lệnh bắt là một cái bẫy chính trị, được lập ra nhằm gây tổn hại cho uy tín của ông ta.

Basel nói, trong suốt quá trình giám sát vận chuyển 40 tỷ USD, ông chưa đánh mất một chuyến hàng nào. "Các ghi chép của tôi đều ghi rõ, người ta giao cho Basel vận chuyển 10 tỷ USD song Basel lại chuyển 10 tỷ USD và 400 USD. Điều này hoàn toàn có thể, vì quân Mỹ có thể giao cho Basel bất cứ một khoản tiền nào họ tìm thấy trong cuộc đột kích ban đêm nhằm vào nơi trú ẩn của quân nổi dậy. Thấy rằng số tiền đó thuộc về chính phủ Iraq, Basel sẽ chuyển nó đến ngân hàng trung ương Iraq cùng với các cục tiền của cơ quan dự trữ liên bang New York".



40 tỷ USD rơi rụng mất một phần



Basel khẳng định, không đánh cắp bất cứ đồng nào trong đống tiền tỷ trên song biết rõ vài người đã làm việc đó.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng có một số tiền nào đó trong số mà ông vận chuyển đã bị đánh cắp hoặc bị dùng sai mục đích không. Basel nói: "dĩ nhiên, không có gì nghi ngờ về điều đó". Song khi được hỏi, Basel thì thầm giải thích: "Tôi còn vợ và một gia đình phải lo".

Hiện giờ, chính phủ Iraqa vẫn tiếp tục đổ tiền vào tài khoản ở ngân hàng dự trữ liên bang New York. Tháng 4 vừa qua, chính phủ Iraq đã thông báo với Hội đồng Bảo an LHQ rằng nước này sẽ mở một tài khoản mới ở đây nhằm thay thế cho tài khoản Quỹ phát triển Iraq, vốn được lập từ nhiều năm trước. Baghdad sẽ tiếp tục dùng tài khoản thứ hai với chức năng dự trữ tiền cho ngân hàng trung ương Iraq.

Theo một số nguồn tin, tới giờ cơ quan dự trữ liên bang New York vẫn dùng xe tải để chở tiền tới Baghdad song số tiền chuyển đi ít hơn nhiều so với những ngày đầu của cuộc chiến Iraq.

Theo Hoài Linh (VNN / CNBC)