Hé lộ động cơ tội phạm xả súng ở Bộ Quốc phòng Mỹ

Trẻ, đẹp trai, ăn mặc lịch sự và trang bị đầy đủ vũ khí đó là những gì mà cảnh sát Mỹ đã mô tả về kẻ xả súng vào hai sĩ quan cảnh sát bảo vệ Lầu Năm góc ngày 4-3. Thủ phạm được xác định là John Patrick Bedell, 36 tuổi, người California. Tên này đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết ngay lúc đó.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ngày 4-3. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát Mỹ, Bidell mang theo hai khẩu súng ngắn và nhiều băng đạn. Giám đốc lực lượng bảo vệ Lầu Năm góc, ông Richard Keevill cho biết: "Không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ thực hiện vụ xả súng có mối liên hệ với các phần tử khủng bố trong và ngoài nước, nhưng thủ phạm này là người có vấn đề và động cơ vụ tấn công chưa được xác định.

Tuy nhiên, một đoạn băng ghi âm do chính Bidell mới đây tung lên mạng cũng đã hé lộ một trong những động cơ dẫn đến vụ xả súng này. Trong đoạn băng, Bidell nói: “Xin chào, cảm ơn vì đã nghe tôi, tôi có một ước muốn là được hưởng tự do. Tôi cần mọi người giúp đỡ và như vậy chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau hưởng những giá trị của tự do mạng lại”.

Theo Minh Hiển (VOV)