Hồ sơ Osama Bin Laden: Con bạch tuộc Al-Qaeda

Những mốc chính trong đời Osama Bin Laden: Sinh năm 1957 tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, là con trai thứ bảy trong một gia đình triệu phú. Năm 1970, bố chết. Năm 1974, cưới vợ là một cô gái họ hàng xa. Năm 1976, học kinh tế và quản lý tại Đại học King Abdul-Aziz ở Jeddah (Ả-rập Xê-út). Năm 1984, Bin Laden tham gia cùng các chiến binh Hồi giáo tình nguyện chống quân đội Xô Viết, đi đi về về giữa ba nước Ả-rập Xê-út, Afghanistan và Sudan. Năm 1988, thành lập Tổ chức Al-Qaeda tại Afghanistan, làm đầu mối cho hoạt động của các chiến binh Hồi giáo cực đoan chống Mỹ, Israel và đồng minh. Năm 1993, bị gia đình tước quyền cổ đông trong công ty. Năm 1994, bị Ả-rập Xê-út tước quốc tịch. Năm 1995, Ả-rập Xê-út tuyên bố Bin Laden có liên quan đến những vụ đánh bom xe hơi ở Riyadh, làm chết sáu người, trong đó có năm người Mỹ và làm bị thương 60 người. Năm 1996, Bin Laden rời Sudan sang Afghanistan. Ban án lệnh (fatwa) chống lại “tất cả các viên chức quân đội Mỹ” trên toàn thế giới. Năm 1998, nổ bom xe hơi ở sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania: 224 người chết, trong đó có 12 người Mỹ. Bin Laden bị đưa vào danh sách “10 đối tượng cần truy nã nhất” của FBI. Năm 2000, Al-Qaeda nhận trách nhiệm tấn công hàng không mẫu hạm Cole của Mỹ ở cảng Aden (Yemen), làm chết 17 lính Mỹ. Ngày 11-9-2001, những chiếc máy bay bị cướp đã phá tan tành tòa tháp đôi ở Trung tâm Thương mại Thế giới (New York) và nhằm hướng Lầu Năm Góc mà tấn công, làm chết gần 3.000 người. Tổng thống Bush tuyên bố phải bắt được Bin Laden “dù còn sống hay đã chết”. Tháng 9-2002: Đài Al Jazeera phát đi một cuốn băng ghi âm, nói là giọng của Bin Laden, trong đó Bin Laden cầu nguyện cho những kẻ không tặc trong vụ 11-9 vì “đã làm thay đổi tiến trình lịch sử”. Tháng 11-2002: Al-Qaeda nhận trách nhiệm đánh bom tự sát vào khu nghỉ mát Mombasa Paradise, giết chết 15 người, làm bị thương 80 người. Tháng 1-2010: Băng ghi âm mới từ Bin Laden, nhận trách nhiệm đánh bom bất thành vào máy bay Mỹ nhân dịp Giáng sinh 2009. Tháng 3-2010: Bin Laden tuyên bố trong một băng ghi âm rằng Al-Qaeda sẽ giết tất cả tù binh Mỹ nếu Mỹ tử hình Khalid Sheikh Mohammed, kẻ lập kế hoạch tấn công khủng bố 11-9. Tháng 1-2011: Bin Laden nói rằng các con tin người Pháp bị cầm giữ ở Niger sẽ không được trả tự do trừ phi Pháp rút toàn bộ quân đội khỏi các lãnh thổ của người Hồi giáo. Ngày 1-5-2011: Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Bin Laden đã bị giết ở Pakistan. (The Guardian)