Hội nghị thượng đỉnh OSCE không đạt được kết quả

Sau nhiều giờ tranh luận gay gắt và kéo dài tới tận nửa đêm, hội nghị chỉ thông qua được Tuyên bố Astana khẳng định lại các nguyên tắc cơ bản của tổ chức này.Tuyên bố có tựa đề "Đối mặt với an ninh chung," khẳng định mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, các nước OSCE vẫn đối mặt với những đe dọa an ninh toàn cầu, cần tiếp tục nỗ lực tôn trọng và thực hiện các nguyên tắc và thỏa thuận chủ yếu đạt được trong các lĩnh vực chính trị quân sự, kinh tế, bảo vệ môi trường, nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người.Toàn bộ 56 thành viên OSCE trong không gian an ninh châu Âu-Đại Tây dương và Á-Âu, trải dài từ Vancouver, Canada đến Vladivostok, Nga, có quyền ngang nhau về an ninh, quyền lựa chọn ký kết liên minh với các nước khác trong lĩnh vực an ninh hoặc đứng trung lập. Không một nước nào có quyền đảm bảo an ninh riêng bằng việc gây phương hại tới an ninh của nước khác.Các cuộc xung đột trong không gian OSCE cần phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán, tôn trọng các nguyên tắc luật pháp quốc tế trong Hiến chương Liên hợp quốc và Định ước Helsinki. Cần ngăn chặn sự xuất hiện các cuộc xung đột mới.Tuy nhiên, những bất đồng xung quanh các cuộc xung đột đang tồn tại trong không gian các thành viên OSCE, đã ngăn cản các nhà lãnh đạo đạt được một thỏa thuận về kế hoạch hành động đối phó với các thách thức trong tương lai.Đó là những bất đồng của Nga và châu Âu đối với cuộc xung đột ở Gruzia, giữa Armenia và Azerbaijan xung quanh vấn đề Nagorno-Karabakh, vấn đề vùng lãnh thổ ly khai Pridnestrovye ở Moldova....Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống nước chủ nhà Nasultan Nazarbaev khẳng định Tuyên bố Astana là thành công lịch sử đáp ứng mong đợi của nhân dân các nước về một thế giới an ninh. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng các cuộc đàm phán đã diễn ra rất gay go.Các nhà ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tỏ ý lấy làm tiếc vì hội nghị đã không đạt được một thỏa thuận phản ánh đầy đủ về các cuộc xung đột hiện nay và về kế hoạch hành động trong tương lai.Một nhà ngoại giao Nga cho biết các cuộc đàm phán đã thất bại do cách tiếp cận "mang ý thức hệ" của một số quốc gia./.