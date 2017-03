Hủ tục cắt "cửa mình" của bé gái ở Indonesia

Một bé gái đang được phẫu thuật cắt bớt bộ phận sinh dục ngoài.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát được tiến hành vào năm ngoái các nhà xã hội học Indonesia cho biết, 96% các gia đình được hỏi đã thừa nhận rằng họ đã cho con gái mình trải qua việc cắt bộ phận sinh dục (thuật ngữ y tế: Female Circumcision) trước khi chúng bước vào giai đoạn dậy thì (khoảng14 tuổi).

Các bé gái được dẫn đi phẫu thuật miễn phí, các cô bé thường được mẹ đưa đi vào đầu xuân hàng năm. Các em sẽ được trao cho một nhóm những người phụ nữ có kinh nghiệm tiến hành làm tiểu phẫu bớt bộ phận ngoài của âm vật.

“Cắt bao quy đầu” ở nữ giới là hoạt động tiến hành cắt bỏ nếp da bao quanh âm vật. Mặt trong lớp da này có những tuyến tiết ra dung dịch chất nhờn mà khi tích tụ sẽ tạo ra một lớp cặn gây mùi hôi.

Một bé khác sau khi phẫu thuật xong.

Thời gian tiến hành phẫu thuât chỉ mất có vài phút và cũng bị chảy rất ít máu. Sau đó cửa mình của các bé gái sẽ được sát trùng. Các bé gái có thể mặc lại quần và ra về. Khi đi qua khu vực tiếp tân, những đứa trẻ đã làm xong phẫu thuật còn được nhận các món quà chúc mừng như quần áo hoặc trái cây và một ly sữa miễn phí uống ngay tại chỗ.

Ngày nay, hủ tục cắt bao quy đầu cho nữ giới vẫn còn phổ biến tại hơn 30 quốc gia trên thế giới chủ yếu ở Trung Đông, châu Phi (nhất là Somalia) và một số nước ở châu Á. Ở Somalia, 95% các bé gái đều phải thực hiện tập tục này trước khi 5 tuổi.

Ở châu Phi và một số quốc gia theo đạo Hồi, người ta tin rằng tập tục này sẽ giúp các bé gái giữ được sự tinh khiết, sự trong sạch và có "đai bảo vệ" sự trinh tiết của mình trước khi lập gia đình. Còn các bé gái không làm phẫu thuật sẽ bị coi là ô uế và sẽ không thể sinh được con trai nối dõi tông đường cho nhà chồng.

Tuy nhiên trên thực tế, việc cắt bao quy đầu ở nữ giới có thể gây đau đớn, băng huyết, nhiễm trùng, vô sinh và thậm chí là dẫn tới tử vong nếu người thực hiện không có đủ chuyên môn và dụng cụ giải phẫu.

Những giọt nước mắt vì không chịu được đau đớn.

Tổ chức Y tế Thế giới đã can thiệp và khuyến cáo cần chấm dứt tình trạng này. Tại nhiều nước phương Tây, nghi thức này đã bị nghiêm cấm. Từ năm 1997, Ai Cập cũng đã ban hành lệnh cấm cắt bớt bộ phận sinh dục của nữ giới ngoại trừ trường hợp bắt buộc về mặt y tế. Các bác sĩ cũng bị cấm tiến hành làm phẫu thuật trái phép.

Tuy nhiên, ở một số nơi tập tục này vẫn tiếp tục diễn ra bởi niềm tin, đặc biệt là do ảnh hưởng của tôn giáo trong dân chúng vẫn còn tồn tại mạnh mẽ. Các ca phẫu thuật được thực hiện ngay tại nhà riêng bởi các bà đỡ, lại vừa có chi phí rẻ hơn so với việc đi tới phòng khám, bệnh viện mặc dù nó có tỷ lệ tử vong cao do dụng cụ dùng để phẫu thuật cho các bé gái không được gây mê và khử trùng triệt để.

Vài nét về nhiếp ảnh gia Stephanie Sinclair Stephanie Sinclair là một phóng viên ảnh người Mỹ nổi tiếng với khả năng tiếp cận với phái nữ ở nhiều góc độ nhạy cảm nhất để tạo nên những bức ảnh có sức lên án mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền trên thế giới. Sinclair tốt nghiệp Đại học Florida với bằng Cử nhân Báo chí chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tới làm việc tại Chicago Tribune vào thời điểm cuộc chiến tranh ở Irap bắt đầu. Sau đó Sinclair đã dành 6 năm làm một nhiếp ảnh gia tự do đi khắp các vùng đất từ Iraq tới Beirut, Lebanon. Những bức ảnh của cô đã được đăng tải nhiều trên các tạp chí nổi tiếng như National Geographic, The New York Times Magazine, TIME, Newsweek, Stern, German Geo và Marie Claire. Sinclair đã từng được nhận nhiều giải thưởng danh tiếng dành cho các nhiếp ảnh gia như Alexia Foundation Professional Grant, giải thưởng năm của UNICEF và Lumix Festival dành cho các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, Freelens Award dành cho những người có cống hiến trong việc đấu tranh với các vấn đề có liên quan tới hôn nhân trẻ em. Cô cũng giành được giải thưởng quốc tế CARE 2008 cho phóng sự nhân đạo và giải thưởng Olivier Rebbot năm 2009 cho phóng sự ảnh nói về một hủ tục được gọi là "cắt bao quy đầu" cho các bé gái ở Indonesia cùng rất nhiều giải thưởng danh dự khác về việc đóng góp công sức trong sự nghiệp đấu tranh vì quyền lợi của trẻ em và phụ nữ ở các nước Trung Á.

Theo Đức Thành (VTC)