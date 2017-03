IAEA họp khẩn cấp về sự cố hạt nhân tại Fukushima

Trước đó, đánh giá về nguy cơ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 tại Nhật Bản, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano cho rằng hiện tình trạng rò rỉ phóng xạ tại các lò phản ứng thuộc nhà máy điện Fukushima là đáng lo ngại. Theo kế hoạch, ông Amano sẽ tới Nhật Bản trong ngày 17/3/2011 để đánh giá tình hình và tìm hiểu thêm thông tin cần thiết từ nhà chức trách.

Ông Amano cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ rất lớn do vỏ lò phản ứng hạt nhân số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể đã thủng trong ngày 15/3. Hiện 70% số thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng ở các lò phản ứng hạt nhân số 1 và 3 có thể đã bị nóng chảy do nhiệt độ tại các bể chứa tăng cao. Cùng lúc, nhiệt độ tại bồn chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại các lò phản ứng hạt nhân số 5 và 6 cũng đã tăng lên tới 63 độ C.

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Demotix)

Cho đến nay, IAEA đã phái hai nhóm chuyên gia về an toàn hạt nhân và phòng chống phóng xạ đến hỗ trợ Nhật Bản xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đề cập đến sự cố hạt nhân tại Nhật Bản, Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU), ông Guenther Oettinger cho rằng tình trạng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau thảm họa động đất vừa qua hiện rất nguy hiểm, đe dọa gây ra một thảm họa hạt nhân có thể khiến nhiều người thiệt mạng.

Phát biểu trước một ủy ban của Nghị viện châu Âu, ông Guenther Oettinger cho rằng hiện khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã nằm ngoài tầm kiểm soát và trong những giờ tới có thể sẽ xảy ra thêm những sự cố nguy hiểm khác đe dọa tính mạng người dân trên hòn đảo này.

Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 16/3/2011 ra thông báo cho biết chưa có dấu hiệu ảnh hưởng của phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố tại Nhật Bản, đồng thời kêu gọi mọi người nên bình tĩnh và không nên đồn thổi thêm thông tin.

Các nước châu Á cùng ngày lên tiếng cảnh báo người dân trước những tin đồn về tình hình lây nhiễm cũng như mây phóng xạ từ Nhật Bản. Các nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước những tin nhắn không có cơ sở đang phát tán trên mạng và lan ra nhiều nước.

WHO cũng cho biết thuốc Potassium iodide không phải là "chất giải độc phóng xạ" và cũng không phải là thuốc thích hợp sử dụng cho tất cả mọi người. Hiện tổ chức này đang phối hợp với Nhật Bản và IAEA để đánh giá về tình hình và cho rằng những người sống ngoài bán kính 30km xung quanh khu vực xảy ra sự cố hạt nhân ở Nhật Bản không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế cùng ngày cũng cho biết chi nhánh của hội tại Tôkiô khẳng định tình hình vẫn an toàn đối với du khách quốc tế.

Theo TTXVN/Vietnam+