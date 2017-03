IPCC và tranh cãi về biến đổi khí hậu

IPCC là ai? Tên đầy đủ của tổ chức này là International Panel on Climate Change, một tổ chức liên chính phủ, do tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cùng với chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) đồng thành lập (năm 1988) nhằm đánh giá “các thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế – xã hội cho phép tìm hiểu các nguy cơ của biến đổi khí hậu do con người gây ra”. IPCC không trực tiếp tiến hành những nghiên cứu mới, cũng như không xử lý các dữ liệu liên quan đến khí hậu, mà đưa ra đánh giá của mình chủ yếu dựa trên những công trình khoa học kỹ thuật được công bố trên các sách báo có đẳng duyệt.