Israel hủy hoại cơ hội nối lại hòa đàm Trung Đông

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abou Roudeina cho rằng hành động trên của Israel đã hủy hoại mọi cơ hội nối lại hòa đàm Trung Đông, đồng thời dập tắt các nỗ lực của Mỹ giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.



Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat tuyên bố Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) lên án hành động trên của Israel, cho đây là "một biểu hiện của chính sách áp đặt những việc đã rồi" của Chính phủ Israel.



Ông Erekat kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế can thiệp ngăn cản các hành động của Israel "Do Thái hóa" Jerusalem thông qua việc xây dựng các khu định cư bất hợp pháp.



Phát biểu tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang công du vùng Vịnh bày tỏ "rất lo ngại" về việc Israel phá khách sạn Shepherd, cho rằng hành động này là "một diễn biến đáng ngại, phá hoại các nỗ lực hòa bình hướng tới giải pháp hai nhà nước."



Bà Clinton nhấn mạnh "cần nhất trí về một giải pháp đáp ứng mong mỏi của cả hai bên về Jerusalem và bảo vệ quy chế của thánh địa này vì người dân trên toàn thế giới."



Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Israel, đồng thời tái khẳng định tất cả các khu định cư Do Thái đều là bất hợp pháp.



Trong một thông cáo báo chí, bà Ashton nhấn mạnh "các khu định cư Do Thái đang phá hoại niềm tin giữa các bên và cản trở tiến trình hòa bình." Bà cũng khẳng định lại lập trường của EU cho rằng Đông Jerusalem là một phần lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.



Khách sạn Shepherd được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước làm nơi ở của giáo sĩ Hồi giáo Hai Haj Amin Husseini. Năm 2009, sau nhiều năm trì hoãn, Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat đã cho phép xây khoảng 20 căn hộ cho người Israel tại địa điểm này. Quyết định này bị Mỹ phản đối và Washington đã triệu đại sứ Israel tại Mỹ thời điểm đó đến để yêu cầu Tel Aviv hủy bỏ kế hoạch xây dựng.



Dự kiến, các nhà đàm phán hòa bình của Israel và Palestine sẽ sang Washington trong tuần này. Tuy nhiên, ông Erekat bác bỏ những thông tin liên quan đến khả năng tổ chức các cuộc họp giữa đại diện Palestine và Israel tại Washington. Ông cho biết mọi cuộc đàm phán sẽ chỉ diễn ra với các đại diện của Mỹ.



Trong một diễn biến khác cùng ngày 9/1, Quốc Vương Jordan Abdullah II cho rằng, EU đóng một vai trò chủ chốt nhằm loại bỏ những trở ngại trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước.



Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Romania Teodor Baconschi đang ở thăm Jordan, Quốc Vương Abdullah II nhấn mạnh giải quyết cuộc xung đột dai dẳng hàng thập kỷ này là một điều kiện để duy trì ổn định và an ninh tại Trung Đông.



Trong cuộc gặp với ông Baconschi, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cũng cho rằng, Israel cần ngừng mọi giải pháp đơn phương, đặc biệt là hoạt động định cư, mới tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán nghiêm túc và hiệu quả.





