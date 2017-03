Kẻ ăn thịt người

Nhiều vụ giết người nối nhau Trong những năm gần đây, nhiều vụ giết người hàng loạt đã diễn ra tại Trung Quốc. Năm 2006, Yang Xinhai, “con quỷ sát nhân” bị cáo buộc đã giết chết 65 nam giới, phụ nữ và trẻ em. Vào tháng 1-2012, hơn 10.000 cảnh sát và hai chiếc trực thăng được triển khai để truy lùng Zeng Kaigui, cuối cùng hắn đã bị bắt. Zeng Kaigui, một cựu binh sĩ, là nghi can đã giết chết sáu người trong các vụ cướp có vũ khí từ năm 2004. Người phụ nữ bị tài xế say rượu nhai mặt. Vào tháng 9-2012, một quan chức chính quyền cấp thấp ở tỉnh Hà Nam bị phát hiện đã xây một nhà tù ngầm dưới đất để nhốt những phụ nữ mà hắn bắt được, buộc làm tình và đã giết chết ít nhất hai người. Vào tháng 11-2012, Yang Shubin và đồng bọn bị cảnh sát bắt giữ. Băng nhóm của Yang Shubin chuyên dụ các cô gái trong quán rượu để đưa về nhà rồi trói nạn nhân lại, tra tấn để lấy tiền gửi trong ngân hàng. Sau đó, bọn chúng băm vằm nạn nhân, đưa vào máy xay thịt. Từ 1998 đến 2004, băng nhóm này đã kiếm được 2 triệu nhân dân tệ từ các nạn nhân. Cũng trong năm 2012, một tài xế xe buýt say rượu nhảy bổ vào một phụ nữ và nhai mặt nạn nhân cực kỳ ghê rợn.