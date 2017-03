Kẻ tay trong kể việc chạy trốn của con Gaddafi

Saif al-Islam.

Thông tin trên là do một sĩ quan đã đi cùng Saif tiết lộ với Reuters hôm 25/10.



"Anh ấy rất lo lắng. Anh ấy có một chiếc Thuraya (điện thoại vệ tinh) và anh ấy gọi cho cha mình rất nhiều lần", trích lời al-Senussi Sharif al-Senussi, một trung úy trong quân đội của đại tá Gaddafi và là một thành viên trong nhóm an ninh của Saif ở Bani Walid cho đến khi thành phố này rơi vào tay quân nổi dậy ngày 17/10.



"Anh ấy liên tục nói với chúng tôi: 'Đừng nói với ai tôi ở đâu. Đừng để họ phát hiện ra tôi'. Anh ấy sợ đạn cối. Anh ấy có vẻ rất hoảng loạn".



Senussi kể những thông tin trên với hãng tin Reuters tại một trại tạm giam bên trong sân bay Bani Walid, nơi anh bị lực lượng trung thành với Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) giam giữ sau khi bị bắt cùng với nhiều binh sĩ ủng hộ Gaddafi khác hồi tuần trước. Danh tính của Al-Senussi đã được Omar al Mukhtar, một chỉ huy các lực lượng chống Gaddafi ở Bani Walid, xác nhận.



Saif thoát chết



Saif al-Islam được đào tạo ở London, nói tiếng Anh thành thạo và từ lâu được xem như một người thân phương Tây ở Libya. Đây là người duy nhất trong số các con trai của Gaddafi vẫn chưa rõ đang ở đâu.



Mukhtar và Senussi, cả hai người mà hãng tin Reuters đã phỏng vấn riêng rẽ ở Bani Walid hôm 25/10, đều khẳng định Saif al-Islam đã ra khỏi thành phố này vào ngày mà quân nổi dậy giành quyền kiểm soát nơi đây.



"Khi đoàn xe của anh ấy rời Bani Walid, họ đã bị trúng một cuộc không kích nhưng anh ấy thoát được", Senussi kể.



Các chiến binh NTC đã cho phép các phóng viên Reuters nói chuyện riêng với Senussi tại trại giam và không nghe cuộc đối thoại.



Một quan chức NTC cho hãng tin này hay rằng người con trai nổi tiếng của Gaddafi hiện đang ở gần khu vực biên giới Libya giáp với Niger và Algeria, và dự kiến sẽ chạy khỏi đất nước nhờ một hộ chiếu giả.



Tư lệnh Mukhtar nói: "Tôi và đơn vị của tôi đang đuổi theo anh ta ngày 19/10. Sau đó, NATO tấn công đoàn xe của anh ta. Anh ta ở trong một xe bọc thép và sống sót. Một ai đó đã giúp anh ta trốn thoát. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp khu vực nhưng mất dấu anh ta ở đó".



Ngôi nhà an toàn

Senussi cho biết mình phụ trách về liên lạc giữa các lữ đoàn trung thành với Gaddafi ở Bani Walid và chiến đấu đến ngày cuối cùng. Nhân vật này kể đã thường xuyên nhìn thấy Saif cho đến khi anh ta trốn khỏi Bani Walid, và dự nhiều cuộc họp với anh ta.



"Chúng tôi không phải là bạn nhưng biết rõ nhau. Chúng tôi có một mối quan hệ về chuyên môn", Senussi nói. "Chúng tôi không thực sự lắng nghe kỹ những gì anh ấy nói vào lúc cuối. Chúng tôi mải đánh nhau".





Senussi cho biết thêm rằng Moussa Ibrahim - người phát ngôn của Gaddafi - cũng ở đó cho đến mãi gần đây và trốn thoát vài ngày trước khi nơi này rơi vào tay quân NTC.



Các cư dân Bani Walid cho biết Saif sống trong một ngôi nhà an toàn ở một khu dân cư có tên al Taboul trước khi ra khỏi thành phố tuần trước. Khu dân cư này dường như rất căng thẳng và không giống như các khu vực trung tâm ở Bani Walid, không một lá cờ nào của NTC được treo trên các mái nhà. Người dân thì tỏ rõ cho người lạ đến cửa rằng họ không được đón chào.



Mô tả những hỗn loạn bên trong lực lượng ủng hộ Gaddafi khi thành trì này thất thủ, Senussi nói: "Tôi chiến đấu ở tuyến đầu. Tôi bị bắt vào ngày Bani Walid sụp đổ. Họ (các chỉ huy Gaddafi) liên tục nói rằng quân tăng viện đang trên đường tới Bani Walid, và họ đang cử thêm người đến. Nhưng không phải như vậy".



Cũng giống như khoảng 70 người trung thành với Gaddafi bị giam giữ ở nhà tù sân bay, Senussi thừa nhận giờ đây anh hoàn toàn chấp nhận cuộc cách mạng và ước chi mình nhận ra điều đó sớm hơn.

Theo Thanh Hảo (VNN / Reuters)