Kết quả sơ bộ điều tra vụ MH17: ‘Chưa kết tội ai cả’

Bản báo cáo sợ bộ của ủy ban này chỉ miêu tả nguyên nhân làm cho chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysian Airlines nổ tung trên bầu trời là là “một lượng lớn những vật thể nhiều năng lượng”. Báo cáo vẫn chưa xác định được “danh tính” của những vật thể này.

Ảnh thân máy bay bị xuyên thủng bởi vật thể lạ đươc gửi bởi ủy ban điều tra của Ukraine (nguồn AFP).

Như vậy những lời cáo buộc lực lượng miền Đông Ukraine đã bắn hạ MH17 mà phương Tây và Kiev đưa ra vẫn chưa được xác thực. Theo bình luận viên Richard Quest của CNN nhận định, báo cáo của Hà Lan còn không hề đả động gì đến khái niệm “tên lửa”, huống chi xác định đến loại tên lửa bắn hạ MH17 và thủ phạm bắn hạ MH17.

Tuy nhiên, nhìn một cách lạc quan, đây là bản báo cáo đầu tiên của một cơ quan điều tra quốc tế có uy tín. Điều này làm an lòng người thân các nạn nhân và cộng đồng quốc tế rằng các cơ quan chức năng đang nỗ lực đưa ra ánh sáng nguyên nhân của vụ tai nạn, và cả thủ phạm của thảm kịch này.

Ngoài ra, theo cách lập luận của CNN, kết luận “rơi do tác động bởi ngoại lực” của ủy ban điều tra tạo cơ sở để nghi ngờ máy bay đã bị bắn hạ bởi một loại tên lửa nào đó. Mặc dù chưa có chứng cứ cụ thể, dựa vào hình dạng các lỗ trên những mảnh vỡ của thân máy bay, Richard Quest nhận xét:

“Vật thể làm cho máy bay rơi không thể đơn thuần đâm vào máy bay rồi phát nổ, vật thể này phải tiếp cận máy bay ở một khoảng cách nhất định, sau đó phát nổ và phóng ra những mảnh kim loại nóng, sắc và dữ dội thì mới có thể tạo nên những dấu tích như vậy”.

Bình luận viên Richard Quest (CNN)

Tuy nhiên, ông Alfred Malinovsky, phó Chủ tịch Liên đoàn Hàng không dân sự Nga, trước đó đã tỏ ra nghi ngờ báo cáo của ủy ban điều tra.

Tở Ria Novosti dẫn lời: “Theo tôi rất khó để tin cậy bản báo cáo này. Bởi khó có khả năng những người sở hữu thông tin điều tra có sự khách quan cần thiết. Họ có những mục đích riêng và bị Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép.”

Được biết, không một đại diện nào của Ủy ban An toàn Hà Lan tiếp cận được với hiện trường vụ rơi máy bay “vì những lý do an ninh”.

Báo cáo sơ bộ này thật ra dựa trên những chứng cứ (bao gồm các đoạn băng, ảnh và ảnh chụp vệ tinh) mà các quan chức của Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không Ukraine cung cấp từ tháng 07-2014.

Các quan chức của Ủy ban An toàn Hà Lan thông báo còn nhiều vấn đề của vụ rơi máy bay này cần điều tra sâu hơn, bao gồm cả khám nghiệm pháp y và tìm kiếm những dấu tích của những “vật thể” gây nên vụ rơi máy bay.