Khi điệp viên sa lưới tình đối tượng

Cuộc trốn chạy của nữ điệp viên



Đang mải ngắm những bộ váy áo đắt tiền trong một trung tâm thương mại của thành phố Paris. Elizabeth bỗng nhận thấy một người đàn ông đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Sau khi nghe vài câu thì thào rất nhỏ từ người đàn ông, Elizabeth vội vã bước ra phía thang máy, ấn số xuống tầng một. Ra khỏi thang máy, sau khi đã kín đáo quan sát xung quanh, Elizabeth đi thẳng ra hướng cửa ra vào. Gần tới cửa, đột nhiên cô đổi ý, quay ngoắt lại và đi tới khu vực nhà vệ sinh. Vào bên trong, vớ vội một cây lau nhà cài chặt cánh cửa. Elizabeth vội vã tụt guốc cao gót và trèo lên bệ của bồn rửa tay, giật tung cánh cửa thông gió của nhà vệ sinh chỉ được gá hờ ở trên đó và chui ra bên ngoài. Khi chân còn chưa kịp chạm đất, Elizabeth đã được hai người đàn ông đứng đợi sẵn ở đó từ trước, đỡ xuống và đẩy cô vào khoang chở hàng của một chiếc xe tải loại nhỏ. Chiếc xe rồ máy rồi vội vã lao vút đi khi cánh cửa của thùng xe còn chưa kịp đóng hẳn.



Sau các thủ tục hải quan thông thường, Elizabeth đã yên vị trên chiếc máy bay của hãng hàng không Pan Nam. Thực hiện chuyến trở về sau bốn năm đầy biến động trong cuộc sống tình cảm của một cô gái trẻ xinh đẹp.



Trở thành gián điệp vì có lợi thế về sắc đẹp



Elizabeth Queen bắt đầu tham gia vào Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ năm 1988, khi đó cô mới 25 tuổi. Khi còn đang ngồi trên ghế trường đại học, Elizabeth đã được các nhân viên của Cục tình báo Trung ương Mỹ để mắt tới, bởi họ thấy trong cô hội tụ nhiều yếu tố của một nhà tình báo. Khả năng thu hút và gợi chuyện từ người đối diện. Elizabeth có thể nói lưu loát năm thứ ngoại ngữ cùng sự hiểu biết rộng trong mọi lĩnh vực.



Sau nhiều cuộc tiếp xúc với các nhân viên và lãnh đạo CIA, Elizabeth đã chấp nhận làm việc cho họ sau khi cô tốt nghiệp Đại học. Sau một khóa đào tạo vài tháng, về các kỹ năng cơ bản của nghề tình báo. Elizabeth đã nắm bắt thành thạo và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần.

Thời cơ đến khi cô được giao nhiệm vụ thu thập các tin tức tình báo về các bí mật kinh tế của Pháp. Dưới vỏ bọc là một nhân viên ngoại giao, Elizabeth tới Paris vào một ngày đầu năm 1992.



Sử dụng lợi thế về sắc đẹp cộng với một thân hình tuyệt mỹ, mắt nói, miệng cười vô cùng duyên dáng. Chẳng mấy chốc Elizabeth đã trở thành tâm điểm chú ý của các đấng mày râu trong giới thượng lưu của Paris hoa lệ. Với sắc đẹp và sự khéo léo trong giao tiếp, cô không những làm các quý ông điên đảo mà ngay cả các quý bà trong giới thượng lưu cũng phải ngưỡng mộ. Cố gắng tạo cho mình một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Dần dần Elizabeth mở rộng các mối quan hệ, nhắm tới những người có quyền lực và những người đang nắm trong tay nhiều bí mật quốc gia.



Vào thời điểm này, mặc dù đã tạo dựng được cho mình nhiều mối quan hệ. Nhưng Elizabeth vẫn chưa thể moi được một tin tức thực sự có giá trị từ những người đàn ông thượng lưu lịch lãm nhưng rất nhạy cảm kia. Dù bị sắc đẹp và trí thông minh của cô cuốn hút, nhưng không bao giờ họ tiết lộ một tin tức quan trọng nào của Quốc gia cho một người nước ngoài như cô. Nhất là khi quan hệ giữa Pháp và Mỹ chẳng mấy khi tốt đẹp.



Một tình yêu thực sự

|

Sau rất nhiều cuộc tiếp xúc với những người mà Elizabeth muốn tiếp cận. Cô đã để ý tới một người đàn ông trung niên khá đẹp trai, hào hoa và lịch lãm. Người đàn ông đó là Jean Lupin, ông chủ của một Tập đoàn tài chính lớn hàng đầu của Pháp.



Lần đầu gặp gỡ, cả hai người như bị hút lấy nhau bởi tình cảm thật. Họ như tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Những cuộc hẹn hò cứ ngày càng gần hơn, những cuộc nói chuyện điện thoại cũng dài hơn mỗi tối trước khi ngủ. Biết Elizabeth thích hoa hồng đỏ, mỗi ngày Lupin gửi cho cô một bông đẹp nhất do chính tay anh chọn. Anh nói với cô, hoa hồng là trái tim của anh.



Tình cảm của họ dành cho nhau lớn dần theo ngày tháng. Mỗi lần phải ra nước ngoài công tác, Lupin lại cố làm việc thật nhanh, rút ngắn lịch trình để được trở về bên Elizabeth. Đến lúc cảm thấy không thể sống thiếu Elizabeth được nữa, Lupin đã ngỏ lời cầu hôn với cô. Lễ cưới của họ được Lupin chọn tổ chức vào mùa hè năm 1994 khi hoa hồng nở rộ khắp nơi trên nước Pháp.



Sau khi kết hôn cùng Lupin, lúc này tên tuổi và hình ảnh của Elizabeth mới thực sự đi vào giới thượng lưu của Pháp. Và đây mới chính là thời điểm thuận lợi nhất để Elizabeth thực hiện các hoạt động tình báo.



Với sự khéo léo sẵn có, Elizabeth dần dần tham gia vào công việc của Lupin mà không để cho anh có một mảy may nghi ngờ. Đầu tiên chỉ là những cuộc trò chuyện không liên quan gì tới công việc của Lupin. Sau một thời gian, các cuộc chuyện trò của họ thỉnh thoảng lại nhắc tới một nhân vật quan trọng mà họ quen biết. Trong những lúc cao hứng với người vợ trẻ, Lupin lại nói ra một điều gì đó mà chính anh không bao giờ ngờ được rằng, tất cả đã được ghi âm và sẽ xuất hiện trên mặt bàn của phòng phân tích tổng hợp thuộc Cục tình báo trung ương Mỹ sau 24 giờ.



Không chỉ khai thác thông tin từ những cuộc nói chuyện, Elizabeth còn có ý đồ tham gia vào công việc của Lupin để lấy được nhiều tin tức quan trọng hơn. Khi nhận thấy Lupin đã rất tin tưởng ở mình, Elizabeth tiếp tục thể hiện cho Lupin nhận thấy, những khả năng và hiểu biết của cô có thể giúp anh trong công việc. Đôi khi là những gợi ý kín đáo cũng giúp cho Lupin nhận thấy giá trị của Elizabeth. Chẳng mấy chốc mà những tin tức mang tính chiến lược về kinh tế của Pháp đã bị Elizabeth nắm gọn và chuyển về Mỹ. Không chỉ thu thập tin tức tình báo thông qua Lupin, Elizabeth còn sử dụng lợi thế của một phu nhân Chủ tịch tập đoàn tài chính để lấy tin từ các mối quan hệ khác của vợ chồng họ trong giới Thượng lưu Pháp. Những người trước kia luôn dè chừng với cô, khi nói về những chuyện liên quan tới lợi ích quốc gia. Thì nay, họ sẵn sàng tuôn ra tất cả chỉ sau một đám cưới đình đám giữa cô và Lupin. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà cô đã gửi không biết bao nhiêu tin tức có giá trị về Mỹ, tạo dựng cho mình một chỗ đứng vô cùng vững chắc trong xã hội Pháp.



Nhưng cuộc đời không đơn giản như Elizabeth nghĩ. Tình yêu chân thành của Lupin dành cho cô, đã làm cho cô quên đi những nguyên tắc mà CIA đã nhồi nhét vào đầu của cô gái đang tuổi yêu. Trái tim cô đã thực sự rung động trước những cử chỉ yêu thương của Lupin. Cô không biết từ khi nào, cô cảm thấy không thể sống thiếu anh mỗi khi xa nhau và những bông hồng đỏ thắm Lupin đặt gần bên cô vào mỗi sáng thức giấc?



Khi công việc của Elizabeth đang rất thuận buồm xuôi gió và có được người chồng lý tưởng trong vòng tay. Cô vẫn không tránh khỏi nỗi sợ hãi khi một ngày kia sự việc bị bại lộ, cô sẽ mất tất cả. Mà điều cô sợ nhất chính là, cô sẽ mất đi tình yêu của Lupin đang dành cho cô. Đã ít nhất một lần, Elizabeth định nói với Lupin tất cả, nhưng cô không đủ can đảm để trải lòng với anh, mà hơn thế nữa là bởi cô sợ..!



Nhưng Elizabeth không biết rằng, không chỉ những hành động của cô nằm trong sự kiểm soát của CIA, mà ngay cả những diễn biến tình cảm của cô cũng chẳng qua được mắt họ. Khi phát hiện Elizabeth đã trót “yêu thật” đối tượng của mình, CIA quyết định đình chỉ mọi hoạt động của cô. Đối với một điệp viên, “đình chỉ” đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi. Mà điều này cô cũng không muốn.



Sau một thời gian suy đi tính lại, CIA cảm thấy tiếc nếu mất đi một điệp viên như Elizabeth và những tin tức mang tính chiến lược mà cô vẫn thường xuyên gửi về. Họ yêu cầu cô, phải tìm mọi cách, lôi kéo Jean Lupin làm việc cho CIA.



Không còn sự lựa chọn nào khác, Elizabeth quyết định cảm hóa Lupin bằng tình cảm thực mà cô dành cho anh. Cô mong muốn anh nhận lời làm việc cho chính phủ Mỹ để họ có thể sống bên nhau mãi mãi.



Khi nghe Elizabeth nói ra những điều đó, Lupin cảm tưởng đất dưới chân anh như sụp xuống, hai tai như ù đi. Lupin không dám tin vào sự thật đang được nói ra từ đôi môi xinh đẹp của Elizabeth. Người vợ mà anh yêu thương đã biến anh trở thành kẻ phản bội tổ quốc một cách gián tiếp mà anh không thể ngờ. Đây có lẽ là thời gian mà Lupin cảm thấy nặng nề nhất trong cuộc đời. Anh không muốn mất Elizabeth, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục trở thành kẻ phản bội Tổ Quốc, phản bội nhân dân, phản bội lại tất cả những gì đã làm cho anh trở thành một con người thành đạt như anh đang có. Trong hai thứ, Lupin chỉ được phép chọn lấy một.



Sau vài ngày suy nghĩ, Lupin quyết định đến Cục phản gián Pháp. Tại đây Lupin đã khai hết tất cả những gì đã xảy ra, những thông tin mà anh biết về Elizabeth.



Còn tâm trạng của Elizabeth cũng chẳng hơn gì Lupin. Cô phải sống trong hồi hộp và lo lắng, cô hy vọng rằng, Lupin sẽ ở bên cô. Nhưng, vào một buổi sáng, lòng cô chợt nặng trĩu khi không nhìn thấy bông hồng mà mỗi sáng Lupin vẫn dành tặng cho cô!





Theo Hà Cương (VNN)