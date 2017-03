Khi nào Mỹ sẽ đóng cửa nhà tù Guantamo?

Số liệu của Lầu Năm góc Mỹ cho thấy một trong 5 nghi can khủng bố bị giam ở Guantanamo sau khi ra tù đã gia nhập các nhóm khủng bố, trong đó có Al-Qaeda. Nhiều nguồn tin cho biết nhiều người trong số này đang đóng vai trò lãnh đạo của Al-Qaeda tại bán đảo Arab, nơi có nhóm đứng đằng sau vụ khủng bố hụt máy bay Mỹ đêm Giáng sinh 2009.

Lời hứa đóng cửa nhà tù Guantanamo đang trở thành áp lực đối với Tổng thống Obama. Trong ảnh: một nghi can khủng bố tại nhà tù Guantanamo.

Chính hai cựu tù nhân Guantanamo được thả ra trước đây đã cung cấp chất nổ cho thanh niên người Nigeria Umar Farouk Abdulmutallab để kẻ này chuẩn bị khủng bố trên máy bay của Hãng Northwest Airlines. Đây cũng chính là lý do vì sao Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ngừng chuyển giao các nghi can khủng bố người Yemen tại Guantanamo về nước để đóng cửa nhà tù này. Hiện có 91 người Yemen trong tổng số 198 nghi can đang bị giam giữ ở Guantanamo. Nơi đây, lúc cao điểm từng giam 750 nghi can khủng bố.

Việc đóng cửa nhà tù Guantanamo đang trở thành gánh nặng của ông Obama. Ngay khi nhậm chức vào tháng 1-2009, ông cam kết trong vòng 1 năm sẽ đóng cửa nhà tù này. Chỉ mới cách đây 1 tháng, khi chưa xảy ra vụ khủng bố hụt, các trợ lý của ông cho biết đang dự định mua một nhà tù ở bang Illinois và đang tăng cường an ninh ở nhà tù này để có thể tiếp nhận các nghi can khủng bố từ Guantanamo. Thế nhưng tòa án Mỹ và Quốc hội từng e ngại nhà tù ngay trong nước Mỹ sẽ càng gây bất ổn. Giờ đây, sau vụ khủng bố hụt, họ càng có lý do để lo ngại.

Đảng Cộng hòa đã tận dụng cơ hội này để công kích ông Obama, lên tiếng tố cáo thái độ mềm yếu của Tổng thống Barack Obama trên phương diện an ninh. Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney chất vấn: “Tại sao ông Obama lại không chấp nhận rằng nước Mỹ đang có chiến tranh?”.

Trong một lá thư, hai Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, trong đó có ông John McCain, và một nghị sĩ độc lập Joe Lieberman, đã yêu cầu Tổng thống Obama xem xét lại quyết định đóng cửa trại Guantanamo hay ít nhất cũng không được chuyển một số tù nhân trong số 90 người Yemen về nước họ, hoặc tới một quốc gia láng giềng. Nữ Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dianne Feinstein cũng đưa ra một yêu cầu tương tự.

Ở chiều hướng ngược lại, quyết định ngừng chuyển giao nghi can khủng bố Yemen từ Guantanamo về nước đã gây bất bình. Hiệp hội tự do công dân Mỹ cho rằng đây là một quyết định “không khôn ngoan và bất công”. Tổ chức theo dõi nhân quyền - Human Rights Watch thì cho rằng Yemen đặt ra một vấn đề rất nan giải cho Chính phủ Obama nhưng nếu tiếp tục giam giữ những người Yemen tại Guantanamo mà không buộc tội sẽ làm gia tăng sự chống đối nhắm vào Mỹ, nhất là Al-Qaeda sẽ khai thác điểm này để chống Mỹ.

Tuy nhiên, Nhà Trắng hoàn toàn không có ý định hủy bỏ lời hứa của Tổng thống Obama, cho dù trại tù Guantanamo sẽ bị đóng cửa chậm hơn dự kiến. Washington đã trấn an những người ủng hộ đóng cửa nhà tù này khi cho rằng: “Nếu Guantanamo không còn nữa, Al-Qaeda sẽ mất đi một trong những lý do chính để giúp cho tổ chức này có thể tuyển mộ được những người mới”.

Để trấn an các nghị sĩ đảng Cộng hòa, Chính phủ Mỹ đã hứa hẹn sẽ rất cẩn trọng trong quá trình di chuyển các tù nhân Guantanamo đến các nước trong vùng bán đảo Arab. Nói tóm lại, lời hứa của Tổng thống Obama về việc đóng cửa nhà tù Guantanamo trong tháng 1-2010 có thể sẽ không thực hiện được

Theo KHÁNH MINH (SGGP, CS Monitor, Reuters)