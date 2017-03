Khi niềm tin bị nhiễm độc…

Hình ảnh những con bò sữa nhấm nháp trên cánh đồng cỏ xanh tươi đã tạo cho New Zealand dấu ấn về chất lượng sữa sạch và xanh.

Con bài chủ chốt trong ngành sữa của New Zealand là Fonterra, một hợp tác xã với 13.000 nông dân. Fonterra ra đời năm 2001, hiện là doanh nghiệp sản xuất sữa lớn nhất nước với hơn 20 tỉ lít sữa/năm, chiếm 89% sản lượng sữa.

Đối với Fonterra, sữa là vàng trắng. Doanh số của Fonterra đạt khoảng 19,8 tỉ đôla New Zealand (326.700 tỉ đồng VN), chỉ đứng sau các tên tuổi nổi tiếng Nestlé của Thụy Sĩ hay Danone và Lactalis của Pháp. Fonterra còn là nhà xuất khẩu sản phẩm sữa lớn nhất thế giới (xuất khẩu sang 140 nước), trong đó Trung Quốc chiếm 10% doanh số xuất khẩu và châu Á chiếm 29%.

Năm 2008, Fonterra đã từng dính líu đến vụ sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc (sáu trẻ tử vong, 300.000 trẻ nhiễm). Một phần sữa nhiễm bẩn của Tập đoàn Tam Lộc đã được Fonterra sản xuất ở New Zealand. Còn bây giờ, vụ sữa bột nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum có nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế New Zealand, đặc biệt đây là sản phẩm liên quan đến trẻ em và lần thứ hai Fonterra dính líu.

Chuyên gia Chris Galloway ở Đại học Massey (New Zealand) chua chát nhận định: “Uy tín của New Zealand và Fonterra liên quan mật thiết với nhau… Vụ khủng hoảng này đã phá vỡ hình ảnh trong sáng của New Zealand”.

Báo Manawatu Standard (New Zealand) nhận định vấn đề đáng lo hơn trong vụ khủng hoảng lần này là cách thức Fonterra ứng xử cho thấy Fonterra vẫn không rút ra được bài học nào từ vụ sữa nhiễm melamine năm 2008. Vụ sữa nhiễm độc đã xảy ra từ tháng 5-2012 nhưng tuần rồi Fonterra mới công bố.

Đài Phát thanh Úc ghi nhận từ tháng 3, Fonterra đã phát hiện sữa và nước tăng lực nhiễm khuẩn, tuy nhiên không rõ vì sao phải mất bốn tháng Fonterra mới công bố thông tin.

Tại Trung Quốc, sau vụ sữa nhiễm melamine, các bà mẹ có xu hướng chuyển sang sử dụng sữa ngoại. Trong quý I năm 2013, có đến 95% sữa bột nhập khẩu là sữa New Zealand. Ấy vậy mà giờ đây đến lượt sữa ngoại cũng nhiễm độc!

Một nỗi lo khác như chuyên gia Benoît Rouyer ở Trung tâm quốc gia liên ngành nghề về kinh tế sữa của Pháp nhận xét, nếu Fonterra không xoa dịu cuộc khủng hoảng niềm tin hiện nay thì giá sữa bột có nguy cơ tăng vọt đến một mức giá mà người tiêu dùng ở các nước mới nổi không còn chịu nổi.

Sữa nhiễm độc còn có thể thay ngay bằng sữa khác trong khi niềm tin của người tiêu dùng bị nhiễm độc thì chắc phải mất một thời gian dài mới có thể tái lập niềm tin. Bởi thế không dưng mà Thủ tướng New Zealand John Key tuyên bố nếu cần thiết, ông cũng sẽ xin lỗi người tiêu dùng như Giám đốc Theo Spierings của Fonterra đã làm hôm 5-8.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế Stephen Joyce nhận định nhà nước xen vào giải quyết một cuộc khủng hoảng do tư nhân gây ra là điều rất hiếm ở New Zealand. Tuy nhiên, người tiêu dùng trên thế giới cần phải khôi phục lòng tin vào các sản phẩm của New Zealand trong thời gian nhanh nhất.

HOÀNG DUY