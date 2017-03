Không ai tin Nhà nước Hồi giáo bắn rơi máy bay Nga

Máy bay đang bay ở độ cao hơn 9.000 m thì đột ngột mất độ cao, rơi với vận tốc nhanh gấp ba bình thường trong hơn năm phút. Thân máy bay gãy làm đôi. Khu vực hiện trường trải dài 8 km.

Dựa vào các mảnh vỡ và độ phân tán các mảnh vỡ, Ai Cập cho rằng máy bay Nga rơi do trục trặc kỹ thuật. Các chuyên gia và Bộ Giao thông Nga đều hoài nghi bọn Nhà nước Hồi giáo bắn rơi. Lý do vì muốn bắn rơi máy bay ở độ cao hơn 9.000 m thì phải có tên lửa tầm xa, xe radar và xạ thủ có trình độ.

Trên bán đảo Sinai có tổ chức khủng bố Ansar Bait al-Maqdis (Những người bảo vệ Jerusalem) hoạt động từ năm 2011. Tháng 6-2014, chúng tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo ở Syria và đổi tên là Wilayat Sinai (tỉnh Sinai).





Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail thị sát hiện trường. Ảnh: REUTERS

Jean-Paul Troadec, nguyên Giám đốc Văn phòng Điều tra và phân tích về an toàn hàng không dân dụng (Pháp), khẳng định bọn Nhà nước Hồi giáo không có tên lửa tầm xa. Vì lý do nào đó máy bay Nga hạ độ cao rồi bị trúng tên lửa thì sao? Giả thiết này cũng khó tin vì bọn khủng bố không thể canh cả ngày chờ máy bay rơi rồi khai hỏa.

Một số giả thiết có thể đáng tin cậy gồm:

● Hỏng hóc kỹ thuật lớn: Trang web Flightradar24 đưa tin máy bay Nga đã hạ độ cao 1.828 km mỗi phút, tức tốc độ ba lần cao hơn bình thường và vận tốc cũng giảm đột ngột 200 km/giờ. Chỉ có trục tặc kỹ thuật mới xảy ra tình trạng giảm độ cao như thế.

● Bom cài trên máy bay: Bọn Nhà nước Hồi giáo thông báo “đã phá hủy máy bay” chứ không nói “đã bắn rơi máy bay”. Từ đó suy ra chúng có thể đưa chất nổ lên máy bay hoặc phá hoại ngầm máy móc. Các sân bay Ai Cập thường ít chú trọng kiểm soát chặt chẽ hành lý.

Các giả thiết rất khó xảy ra là tai nạn do sai lầm của phi công (cơ trưởng Valery Nemov có hơn 12.000 giờ bay) hay thời tiết (thời tiết tốt). Trong khi đó, ủy ban điều tra ở Nga điều tra theo hướng hãng hàng không Kogalymavia đã cung cấp dịch vụ không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Văn phòng hãng này và công ty du lịch Brisco đã bị khám xét. Cả hai đều do một người tên là Viskhan Tabulaev kiểm soát.

Máy bay 7K9268 bị rơi đã hoạt động 18 năm rưỡi trong khi từ lâu các chuyên gia ở Nga đã đề nghị tuổi thọ khai thác tối đa chỉ 15 năm thay vì 21 năm như hiện nay (Mỹ quy định 13 năm).