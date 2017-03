Khu vực đồng euro sẽ đứng vững

Nguyên nhân do thị trường có những tín hiệu riêng đầy lạc quan.

Tương quan giữa tỉ giá đồng euro và lợi tức trái phiếu Hy Lạp đã tăng mạnh từ -0,65 hồi tháng 6 lên -0,19 vào thời điểm hiện tại. Như vậy có nghĩa là các nhà đầu tư đua nhau bán mạnh đồng euro trong tháng 6 vì lo ngại nợ nần của Hy Lạp thì bây giờ đã giảm đà bán. Lạc quan hơn, tương quan giữa tỉ giá đồng euro và lợi tức trái phiếu Ireland cũng tăng từ -0,61 từ tháng 6 lên -0,29 hiện nay.

Theo Reuters, hiện mối lo một cuộc khủng hoảng có hệ thống ở khu vực đồng euro không còn nghiêm trọng như tâm trạng của các nhà đầu tư từng lo hồi tháng 5 và tháng 6 vào lúc Hy Lạp lên đỉnh điểm nợ nần. Và sáng sủa hơn, hầu hết các nhà đầu tư cũng không nghĩ khu vực đồng euro đang đối mặt với viễn cảnh tan rã.

Tín hiệu lạc quan cũng đến từ tỉ giá euro. Dù lãi suất trái phiếu của chính phủ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã tăng lên mức cao kỷ lục và Ireland phải cầu viện Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế, đồng euro không bị ảnh hưởng nhiều. Trong ba tuần qua, tỉ giá euro so với đồng USD đã rớt 7% (hiện ở mức 1,32 USD = 1 euro). Dù thế, so với tỉ giá hồi Hy Lạp bị khủng hoảng đỉnh cao thì tỉ giá vẫn đang ở mức cao. Một lý do nữa để lạc quan là thị trường chứng khoán châu Âu. Tính đến ngày 26-11, chỉ số EuroStoxx (thước đo thị trường chứng khoán của 16 nước sử dụng đồng euro) đã tăng 9% so với đầu tháng 7.

Ngoài ra còn có hai lý do nữa để tin tưởng vào viễn cảnh tích cực của khu vực đồng euro. Một là Liên minh châu Âu đã thành lập một cơ cấu chính thức để xử lý khủng hoảng nợ nần trong khu vực đồng euro. Hai là Liên minh châu Âu đang trong quá trình thông qua cơ chế yêu cầu các nước thành viên giảm nợ công và thâm hụt ngân sách nhằm tránh sa vào một cuộc khủng hoảng mới có hệ thống.

HẢI ĐƯỜNG